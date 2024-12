Marlon Humphrey, CB de Ravens, reduce estrés y disfruta una temporada de recuperación

La forma en la que Marlon Humphrey aborda el fútbol americano —y realmente su enfoque hacia la vida— cambió un poco este año.

"Trato de eliminar el estrés desconocido", dijo el cornerback de Baltimore. "Si llego al avión del equipo 10 minutos antes de que despeguemos, o si llego una hora antes, ¿cuál sería menos estresante? Así que, de hecho, llegué al tren del equipo el pasado fin de semana antes de que pudiéramos abordar, lo cual fue una primicia. Pensé, ´Bueno, esto es mejor que llegar casi tarde.´"

La victoria de Baltimore como visitante por 35-14 sobre los Giants de Nueva York el fin de semana pasado fue la 13ra apertura de la temporada para Humphrey, una marca que alcanzó dos veces en los últimos cuatro años. Más que simplemente estar disponible, el ex "All-Pro" ya produjo un récord personal de cinco intercepciones, y la defensiva de los Ravens muestra signos de mejora de cara al juego del sábado contra Pittsburgh.

Esto pasa después de que Humphrey jugara solo 10 partidos la campaña pasada y pareciera un lastre en ocasiones debido a problemas de pantorrilla.

"El año pasado, con las lesiones, fue mucho, mentalmente", dijo Humphrey. "Simplemente entré en la temporada (pensando) que nunca realmente sabes qué va a pasar."

Humphrey dijo que el campamento de entrenamiento solo reforzó la noción de que no debería dar nada por sentado. El entrenador de la línea ofensiva, Joe D´Alessandris, falleció en agosto después de retirarse de sus funciones debido a una enfermedad. Alrededor de esa misma época, el tight end Mark Andrews tuvo un accidente automovilístico en camino a las instalaciones del equipo.

"Realmente tomo cada día como si fuera el último, y enfrento cada práctica (como si fuera la última)", dijo Humphrey. "Escribo mucho más en mi diario, y usualmente escribo, ´Disfruta hoy. Haz lo que puedas.´"

Esta es también la primera temporada de Humphrey con Zach Orr como coordinador defensivo. La propia carrera de jugador de Orr se vio truncada por una condición espinal.

"Realmente nunca sabes cuándo será tu última jugada, y creo que esa no es una realidad en la que muchos de nosotros pensamos como jugadores. Creo que esa no es una realidad en la que la gente piensa en la vida", dijo Humphrey. "Hemos tenido personas que podrían haber estado en accidentes automovilísticos trágicos, un entrenador fallece, hay tantas cosas en las que puedes pensar. Estoy muy agradecido de simplemente despertar hoy, con la esperanza de hacerlo mañana y (todos los demás) días que lo consiga. Y eso me ha ayudado a estar más tranquilo como jugador."

Humphrey ha sido oportuno, en ocasiones realizando jugadas que cambiaron el rumbo de partidos que no iban en la dirección correcta para Baltimore. Su intercepción en el cuarto periodo en Cincinnati con los Ravens abajo por tres ayudó a salvar ese juego. Interceptó dos pases más en una victoria en Tampa Bay, incluyendo uno en la zona de anotación cuando los Buccaneers tenían la ventaja en el segundo cuarto.

Baltimore todavía tiene mucho que demostrar en defensiva, pero en los últimos cuatro juegos los Ravens han permitido un promedio de solo 269 yardas.

Y a medida que la temporada se acerca a su conclusión, Humphrey parece feliz.

"Disfrutar realmente de la vida ha sido lo más importante, y es tan fácil aquí. Esta organización, estos entrenadores, estoy muy agradecido", dijo. "Todas esas pequeñas cosas realmente me han ayudado a quitarme el estrés del cuerpo. Y pones eso, y puedes jugar más libremente, y siento que eso se ha notado este año."

