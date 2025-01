Steelers clasifican a playoffs, pero tendrán el mismo destino de siempre si no superan su mala racha

La clásica canción de rock "Renegade" de Styx ha sido un elemento fijo en el Estadio Acrisure durante dos décadas.

La introducción siempre es la misma. La pantalla del estadio brevemente se oscurece, la multitud se queda en silencio y la voz del cantante principal Tommy Shaw entona "Oh Mama, I´m in fear for my life from the long arm of the law".

Lo que típicamente sigue es una explosión de sonido acompañada de imágenes destacadas de la defensiva de los Steelers de Pittsburgh aplastando a sus rivales, sincronizadas con el icónico ritmo de batería de la canción.

En teoría, todo está diseñado para intimidar. Aunque en este momento, no tanto.

Si algo simboliza a un equipo cuya temporada, que prometía mucho, está quedándose corta de tiempo, es la letra de la canción que habla sobre un criminal que fue capturado y está a punto de ser ejecutado.

Hace un mes, los Steelers tenían una ventaja semi-cómoda en el Norte de la AFC y la posibilidad de asegurar uno de los dos mejores lugares en la clasificación de la conferencia.

Ahora, Pittsburgh (10-7) entra a los playoffs con una racha de cuatro derrotas consecutivas que ha ofrecido poca evidencia de que está listo para terminar con una sequía de victorias en la postemporada que se extiende hasta 2016.

La defensiva ya no está creando intercambios de balón al ritmo rápido que ayudó a llevar a los Steelers a un inicio de 10-3. La ofensiva, que mejoró constantemente durante gran parte del otoño, retrocedió. Y el optimismo que floreció hace no mucho tiempo ya palideció.

El entrenador Mike Tomlin está tratando de mantener el optimismo, principalmente porque no tiene otra opción.

"Somos un grupo mentalmente fuerte", dijo Tomlin. "Está bien aprender de estas lecciones y recordar las cosas que crearon esto. No hay nada místico en ello".

Eso es quizás el aspecto más sorprendente del declive de su equipo. Pittsburgh no se está venciendo a sí mismo. En cambio, simplemente han sido superados.

No han tenido ventaja en un partido en ningún momento desde la última jugada de una victoria sobre Cleveland el 8 de diciembre y a menudo han parecido superados contra los tipos de equipos (Filadelfia, Baltimore, Kansas City y Cincinnati) que han sido una constante en los playoffs la mayor parte de esta década.

Los Steelers también han sido parte de ese grupo. Cuando jueguen en Houston o Baltimore el próximo fin de semana, será su cuarta aparición en la postemporada en los últimos cinco años.

Cada uno de sus tres viajes anteriores terminó de la misma manera: con una derrota aplastante en la primera ronda.

Cada movimiento que Pittsburgh ha hecho durante los últimos 11 meses ha sido diseñado para terminar con esa racha. Sin embargo, en lugar de avanzar, parece como si los Steelers terminarán corriendo en el mismo lugar.

Pittsburgh es respetado, seguro, pero difícilmente temido.

La evidencia quedó evidenciada desde el vestuario de Cincinnati la noche del sábado cuando el familiar verso inicial de "Renegade" sonó desde un altavoz portátil después de que los Bengals mantuvieran vivas sus titilantes esperanzas de postemporada.

Quizás es apropiado.

Porque en este momento, ciertamente parece como si el juego terminara. La noticia está fuera.

Los Steelers están flaqueando.

Lo que sea que esté haciendo Cam Heyward. El tackle defensivo de 35 años recibió su séptima nominación al Pro Bowl la semana pasada. No es nada ceremonial. El capitán de largo plazo tuvo una de las mejores temporadas de su carrera de 14 años para pulir su currículum para el Salón de la Fama. Logró ocho capturas y también desvió un récord personal de 11 pases, incluyendo tres el sábado por la noche.

Más o menos todo, ¿verdad? El estilo que la ofensiva exudaba —notablemente en una victoria en un tiroteo sobre los Bengals el 1 de diciembre— se ha ido. El compromiso del coordinador ofensivo de primer año, Arthur Smith, con ciertas jugadas (particularmente pases a los corredores que han sido ineficaces toda la temporada) sigue siendo desconcertante, así como su compromiso con la mezcla de grupos de personal en lugar de mantener a sus mejores creadores de juego en el campo todo el tiempo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.