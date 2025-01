Ravens buscan otra gran victoria de visitantes en los playoffs

El cornerback de Baltimore, Marlon Humphrey, enfrenta las condiciones gélidas con la mentalidad de un miembro de la defensiva secundaria.

"Siempre he querido jugar con unos tres pies (91 centímetros) de nieve, donde todo lo que puedan hacer los rivales es correr con el balón", dijo esta semana mientras se preparaba para el partido de playoffs del domingo por la noche en Buffalo. "No estará tan nevado... Sé que están acostumbrados al frío, pero en Baltimore hace suficiente frío, así que no creo que sea muy diferente".

Es posible que caiga nieve este fin de semana, y los Ravens también pueden esperar condiciones frías y ventosas cuando se enfrenten a los Bills. Una multitud hostil también será un obstáculo, pero si hay una franquicia que puede aprovechar el éxito pasado en ambientes difíciles, es ésta.

El fin de semana pasado, cuando Baltimore venció a Pittsburgh, logró apenas la quinta victoria en casa en playoffs en la historia de la franquicia, algo notable para un equipo que ha ganado dos Super Bowls y ha sido un participante habitual en la postemporada. Los Ravens tienen un récord de 5-5 como locales en los playoffs y de 11-8 en campo ajeno.

En las 17 campañas del entrenador John Harbaugh al mando, los Ravens han ganado ocho partidos de postemporada como visitantes; ningún otro equipo tiene más de seis en ese período.

Los Ravens tienen ahora la oportunidad de aumentar ese total, y si ganan este fin de semana, es muy probable que les espere otro viaje, a Kansas City, para la final de la Conferencia Americana.

En teoría, es un camino más difícil del que tuvieron la temporada pasada, cuando eran primeros preclasificados de la conferencia pero perdieron en casa ante los Chiefs en la final de la Americana.

Baltimore entrenó bajo techo el miércoles y jueves porque sus campos de práctica estaban congelados, pero las puertas al exterior estaban abiertas, manteniendo frío el aire en el interior. La importancia de una buena preparación se extiende más allá del clima.

"Tienes que operar bajo presión. La presión del oponente, también es la presión del ambiente, y realmente el ruido tanto como cualquier cosa, especialmente para la ofensiva", dijo Harbaugh. "Pero eso es una calle de doble sentido. Lo tenemos en nuestro estadio, nuestra defensa también tiene que operar de esa manera. Ambos grupos tienen que lidiar con la comunicación, con el ruido".

Los equipos de Baltimore que ganaron el Super Bowl en 2000 y 2012 tuvieron sólo un encuentro de playoffs en casa. El equipo de 2000 ganó en Tennessee, casa del primer preclasificado, en la ronda divisional, luego fue a Oakland y venció a los Raiders por el título de la Americana.

Doce años después, los Ravens ganaron 38-35 en doble tiempo extra en Denver, una remontada apodada el "Milagro de la Milla de Altitud", antes de una victoria en Nueva Inglaterra, en la final de la Americana.

Denver crea problemas únicos debido a su altitud, pero Buffalo es diferente a su manera. El clima frío combinado con el feroz apoyo de los aficionados ansiosos por un campeonato, todo suma un ambiente potencialmente brutal para los visitantes.

Los Chiefs pudieron ganar allí en los playoffs de la temporada pasada, pero Buffalo no ha perdido un encuentro en casa desde entonces. A pesar de todo eso, el linebacker de los Ravens, Roquan Smith, se mostró desafiante.

"Se trata de que nosotros, como defensa, hagamos lo que hacemos, sin importar dónde sea el lugar, cuán frío esté. A nadie le importa nada de eso", dijo Smith. "Se trata de jugar al fútbol americano. Puede ser en una pista de cemento, puede ser donde sea. No me importa si es negativo. Vamos a estar listos, y créanme, el frío no será un factor en absoluto".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.