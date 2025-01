El ministro Kelvin Cruz da inicio a remodelación del multiuso de Constanza

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, encabezó este domingo el acto de inicio de la remodelación total del multiuso de Constanza, en la provincia de La Vega, proyecto al que se destinarán 22 millones de pesos.

Cruz, dando continuidad al interés mostrado por el presidente de la República, Luis Abinader, dispuso la reparación completa del multiuso en apenas su segunda visita como ministro. "El presidente Abinader me informó hace unos meses que estaba interesado en la remodelación del multiuso de Constanza, y desde que llegué aquí le escribí para informarle que hoy iniciábamos los trabajos", expresó Cruz.

"En mis años me he caracterizado por ser una persona de acciones rápidas, no dejo nada para después; soy más de la práctica que de la teoría. Por eso, en mi segunda visita aquí, ya estamos iniciando la remodelación de esta instalación, que es muy funcional, ya que además de actividades deportivas, también se utiliza para otros eventos", agregó el ministro.

Sostuvo que "este pueblo de Constanza merece un multiuso que cumpla con los estándares de calidad, porque es un municipio de personas sanas y productivas, preocupadas por su desarrollo". "Este polideportivo es como el paño de lágrimas del municipio, ya que acuden deportistas, religiosos, comunitarios, políticos y grupos sociales, entre otros", subrayó.

La remodelación comenzará de inmediato y estará a cargo del ingeniero Camilo Peguero. Los trabajos incluyen la remoción total del techado, que presenta grietas desde hace varios años, y el reemplazo de las graderías por butacas. También se colocará un nuevo tabloncillo, canastos con sus soportes, alumbrado completo, pizarras, y se remodelarán los vestidores y baños, además de la pintura integral de la instalación.

En este recinto convergen los equipos de baloncesto superior Kings, Inocentes, Monstruos e Indetenibles, y desde hace 15 años se celebra allí el torneo superior, que en 2025 retomará la modalidad con refuerzos. En 2014 se realizó un torneo provincial, en el que Constanza resultó campeón. Este polideportivo fue construido durante el mandato presidencial de Hipólito Mejía.

El alcalde de Constanza, Francisco Marte, agradeció al ministro Cruz, destacando que la remodelación había sido una solicitud de larga data y era el principal anhelo del municipio. "Ningún ministro nos había brindado tanta atención como Kelvin Cruz, sentimos que contamos con un gran apoyo", afirmó Marte, quien también pidió colaboración en otros aspectos deportivos.

Por su parte, José Solano, presidente del club Mesón Ramírez y asesor deportivo de la Alcaldía, afirmó que esta remodelación será "el gran resultado de varios años de historia en el baloncesto de la región".

Entre los asistentes al acto destacaron Marcell Ozuna, jugador de Grandes Ligas con los Bravos de Atlanta; la diputada Gabriela Abreu; su homólogo Elpidio Infante; y Rafael Uribe, presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto.