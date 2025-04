"Si llueve fuerte hay goteras. Llegan a la cancha y a los alrededores de donde están los anotadores" José Luis Aracena Presidente de Abasaca “

El presidente del patronato dice no sabía nada sobre filtraciones en el techo. El administrador dice no tener recursos para esas reparaciones, y desde Abasaca, como asociación de baloncesto, dicen no ser ingenieros ni tener que ver con eso.

Sobre esa clase de limbo institucional descansa el techo envejeciente de una edificación como la Gran Arena del Cibao, Dr. Oscar Gobaira, inaugurada en 1978, y que muestra un notable y franco deterioro a la vista de todos.

Imágenes obtenidas por Diario Libre muestran una gran parte de la superficie descolorida, con la goma impermeabilizante levantada y orificios sobre el techo. Fuentes consultadas aseguran que le fueron sustraídas planchas de cobre, sustituidas por láminas de zinc menos resistentes a la gran acumulación de agua cuando.

Nada desde 2008

La última vez que se hizo una remodelación a la instalación fue en el 2008. Entonces, la desaparecida OISOE informó de la inversión de RD$600 millones, y fue renombrada como "Gran Arena del Cibao, Dr. Oscar Gobaira".

"Si llueve fuerte hay goteras. Llegan a la cancha y a los alrededores de donde están los anotadores", afirma José Luis Aracena, presidente desde 2020 de la Asociación de Baloncesto de Santiago de los Caballeros.

Precisamente este miércoles, Abasaca convoca al público al inicio de la serie final del torneo superior entre los clubes Pueblo Nuevo y Plaza Valerio.

Desde mayo, la instalación será la sede de los Metros de Santiago, en la Liga Nacional de Baloncesto (LNB).

"Se robaron las planchas de cobre que son las que hacen que el agua no se filtre", indica Aracena.

En abril de 2024, el presidente Luis Abinader, en La Semanal, anunció una millonaria intervención.

De tripas corazón

En una instalación en la que la Abasaca asegura supera las 4,500 personas por noche, parte de lo recaudado por esa vía y otros eventos desde la administración dicen utilizarlo para reparar baños, pintar pasillos y otras obras menores.

"El techado está en muy malas condiciones, desde hace más de cinco años", dice Tony Peña, director provincial de Deportes y administrador de la Arena.

Peña destacó que al menos ha recibido de parte del ministro de Deportes, Kelvin Cruz, un aporte para reparar el sistema de aires acondicionados, una vieja lucha de los directivos.

Patronato infuncional

"Yo no sabía lo de las goteras. Hablaré con la administración para que se haga un análisis conducido por Obras Públicas", fue la reacción de Manuel Guerrero, presidente del patronato, al tiempo que reclama que han realizado la denuncia de los problemas en el techo desde hace tres años.

"Esto nunca ha funcionado. Nunca hemos tenido una reunión, sólo una asamblea", afirma Guerrero en referencia al patronato, creado el 15 de abril de 2010, mediante el decreto 208-10 del presidente Leonel Fernández.

Su única asamblea fue el 3 de noviembre de 2010 y se trató que el ministro de Deportes lo presidiera para garantizarse un apoyo económico sostenido. La moción no prosperó y las cosas siempre se quedaron como el primer día.

"Sólo hago algunas labores como firmas de cheques para la nómina y cosas así. Pero yo no distribuyo fondos. Yo he prestado mi nombre y mi firma, pero yo feliz de la vida que me quitaran de ahí", afirma Guerrero indicando que esa entidad nunca ha fungido con la misión para la que fue creada.

RD$ 17 millones para los aires

En los últimos cinco años, la única suma de dinero que ha recibido la instalación por parte del Estado fue un cheque de RD$ 17 millones que fue depositado a principios de este año, en la cuenta bancaria del patronato.

Las otras fuentes de ingresos, son las recaudaciones por presentaciones artísticas, culturales, cobros por uso de parqueos, etc.

En septiembre de 2024, la administración envió al Miderec un presupuesto por RD$ 8 millones para las reparaciones del techo. No han recibido respuesta, y estiman que ese valor ya debe ser mayor