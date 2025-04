Aumentan presiones para restringir la llegada de deportistas de algunos países a EE. UU.

El centro de Sudán del Sur, Khaman Maluach. jugó para la universidad de Duke en el pasado "Final Four", y es uno de los atletas que se vería afectado por las nuevas medidas de control migratorio en Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

Las restricciones de viajes y visados anunciadas por Washington para ampliar el control de su política migratoria dejaron en fuera de lugar durante el mes de abril a varias figuras latinoamericanas y africanas del deporte que tienen contratos con franquicias de Estados Unidos.

Desde el mismo 20 de enero, cuando Donald Trump asumió su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, el republicano anunció la la vuelta a las de iniciativas que restringen el ingreso al país desde ciertas naciones, revocan el estatus legal de inmigrantes y promueven deportaciones masivas.

Los temores aumentaron a mediados de marzo cuando The New York Times publicó aspectos de un presunto borrador elaborado por funcionarios diplomáticos y de seguridad que recomienda prohibir el viaje a Estados Unidos a ciudadanos de hasta 43 países.

Se trata de una suerte de radicalización de las restricciones impuestas durante el primer mandato de Trump, entre el 20 de enero de 2017 y el 20 de enero de 2021, y en la lista resaltan, por ejemplo, Cuba, Venezuela, Afganistán, Bután, Irán, Libia, Corea del Norte, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/28/khaman-maluach-2-4769741a.jpg Khaman Maluach accionó como centro de la universidad de Duke en la pasada temporada de la NCAA. (FUENTE EXTERNA)

El centro sursudanés Khaman Maluach, jugador de baloncesto universitario, apenas tiene 18 años y ya tiene motivos de sobra para temer la posibilidad de ser deportado o vivir con ese fantasma.

Esto porque el 7 de abril el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que su país revocará todas las visas de los titulares de pasaportes de Sudán del Sur debido a la negativa del gobierno de transición a recibir vuelos de repatriación de indocumentados.

Abstención ante la duda

El miedo a poner en riesgo sus contratos y la incertidumbre sobre el futuro ante tales anuncios ha puesto a la defensiva a algunas figuras, que prefieren permanecer en EE.UU., su lugar de trabajo.

Y la reacción más evidente se vio a comienzos de abril con la decisión de algunas jóvenes venezolanas y zambianas que destacan en clubes de la National Women's Soccer League (NWSL) de declinar el llamado para reforzar a sus selecciones en partidos de preparación.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/28/deyna-castellanos--371944a5.jpg La futbolista venezolana Deyna Castellanos dejó Europa por jugar en Estados Unidos.Deyna Castellanos (FUENTE EXTERNA)

"La incertidumbre de poder ir a casa, pero no saber si podré regresar, es aterradora. No solo me afecta a mí, sino a muchas jugadoras extranjeras", explicó la venezolana Deyna Castellanos, exdelantera de Atlético de Madrid, quien se unió en enero de 2024 tras pasar una corta etapa en Manchester City.

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) informó de que otras tres jugadoras que militan en la NWSL quedaron por fuera "por motivos migratorios" de los amistosos con Panamá los días 5 y 8 de abril que se saldaron con triunfo por 1-0 y empate 1-1 en Margarita.

Se trata de Bárbara Olivieri, delantera del Houston Dash; Gabriela Angulo, de la Universidad del Sur de Alabama; y Mariányela Jiménez, que estudia y juega con la Universidad de Florida, la misma donde se formó Castellanos, quien el 18 de abril cumplió 26 años.

Desde la FVF, una fuente dijo el viernes a EFE que ninguna jugadora ha renunciado a la selección, conocida como las Chamas, que dirige el brasileño Ricardo Belli desde el 19 de febrero pasado.

Venezolanos también son once futbolistas que tienen contratos con clubes de la Major League Soccer (MLS).

También a comienzos de abril la Asociación de Fútbol de Zambia (ZFA) prescindió de cuatro de jugadoras que forman en franquicias estadounidenses para la gira de la selección por China, en la que perdió con Tailandia (2-3) y derrotó a Uzbekistán (3-4).

La exjugadora del Logroñés español Barbra Banda, segundo refuerzo más costoso de la historia de la NWSL al llegar al Pride, así como sus compañeras Grace Chanda y Prisca Chilufya, y la delantera del Bay Racheal Kundananji se mantuvieron con sus equipos.

El secretario general de la ZFA, Reuben Kamanga, achacó las ausencias a "medidas de viaje introducidas por la nueva Administración en Estados Unidos", casi un calco de la explicación oficial de la FVF al atribuir la falta de cuatro de sus jugadoras a "decisiones personales ligadas a temas migratorios".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/28/ap25117118702214-d8ca1044.jpg El antesalista venezolano Eugenio Suárez, de los Diamondbacks de Arizona, reacciona tras conectar un jonrón solitario y el cuarto del partido contra los Bravos de Atlanta en la novena entrada durante un partido de béisbol, el sábado 26 de abril de 2025, en Phoenix. (AP/RICK SCUTERI)

¿Falsa alarma?

Los deportistas y entrenadores extranjeros de reconocida trayectoria que tienen contratos en Estados Unidos están amparados por la visa P, que se emite a solicitud de un club o franquicia con la condición de que el beneficiario haya comprobado sus aptitudes y pasado el reconocimiento que acredita su trayectoria deportiva.

Ningún inmigrante recibe este tipo de visado, que permite al deportista entrar y salir del país y permanecer en él por el tiempo que se estipule a partir del contrato suscrito.

Con este visado específico los peloteros extranjeros contratados por equipos de Grandes Ligas ha viajado al exterior para cumplir juegos especiales de la temporada.

De los 265 jugadores extranjeros que han comenzado la temporada 2025 de la Grandes Ligas, 94 son venezolanos.

Veintiséis nacieron en Cuba y dos en Haití, otro de los países cuyos nacionales pueden ser impactados si son aplicadas las restricciones de viajes y visados anunciadas por la Casa Blanca.