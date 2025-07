Hendrickson dice que no jugará con los Bengals si no obtiene una extensión de contrato

Trey Hendrickson, líder en capturas de la temporada 2024, afirmó este miércoles que no jugará con los Cincinnati Bengals en la campaña 2025, que arranca en septiembre próximo, si no obtiene una mejora salarial.

"Tengo planes para no tener que jugar con el contrato actual y creo que la directiva también está consciente de ello, veo que es algo que tenemos como objetivo común", dijo el defensivo de 30 años al final de la práctica de su equipo.

Hendrickson se presentó en el entrenamiento de los Bengals para seguir acumulando multas de 50.000 dólares por cada día de ausencia, ya que aún le queda un año de contrato con el equipo con un salario base de 15.8 millones de dólares.

Busca una extensión lucrativa

El cuatro veces Pro Bowl busca una extensión a la altura de las que han obtenido en esta temporada baja otros cazadores de mariscales de campo como TJ Watt, de Steelers, que firmó por 41 millones de dólares por campaña, o Myles Garrett, de Cleveland Browns, quien se arregló por 40 millones anuales.

La disputa del jugador data de hace un par de campañas en las que Hendrickson ha potenciado su rendimiento en la persecución y captura de los 'quarterbacks' rivales con dos campañas consecutivas de 17.5 capturas, más que ningún otro defensivo de la liga.

La decisión de presentarse a los entrenamientos, dijo, es para no generar distracciones que alteren la tranquilidad del equipo y por respeto a Zac Taylor, entrenador en jefe.

"Planeo manejarlo con respeto para Zac Taylor y no ser una distracción de ninguna manera. Quiero ayudar a mis compañeros que tanto me han ayudado en este camino, por lo demás todo sigue igual que hace unas semanas, sólo espero que los diálogos vayan progresando", señaló.

Hasta este miércoles Hendrickson acumula multas por más de 300.000 dólares por su ausencia de una semana al campamento de entrenamientos, faltas que, aseguró, en el aspecto físico no le presentarán ningún problema.

"Siempre estoy listo. Es algo de lo que me enorgullezco; entreno muy duro en la pretemporada, siempre con el objetivo de volverme más rápido y fuerte. No me preocupa esa semana. Voy a estar listo si todo sale bien", concluyó.

El nacido en Orlando, Florida, llegó a la NFL seleccionado por New Orleans Saints en la tercera ronda del Draft 2017. Juega con los Bengals desde el 2021.

En ocho años de carrera acumula 220 tackleadas, 77 capturas, 14 balones sueltos forzados y 15 pases defendidos. EFE

