Brady afirma que su estatua no se trata de un jugador, sino de la grandeza de los Patriots

Tom Brady, considerado el mejor jugador en la historia de la NFL, afirmó este viernes que la estatua de bronce con la que fue homenajeado en el Gillette Stadium no habla de un jugador, sino de la grandeza de los New England Patriots.

"Sé lo que representa esta estatua y no se trata de un solo jugador, nunca fue así y en el fútbol americano, nunca lo será. Se trata de la grandeza de un equipo y del compromiso de todos los que forjamos la dinastía de los New England Patriots", afirmó el ganador de seis Super Bowl con los 'Pats'.

Robert Kraft, propietario del equipo, fue el encargado de revelar, ante decenas de aficionados, la estatua de 5.2 metros de altura con la imagen de Brady, quarterback' que los guió a ganar los seis trofeos Lombardi que tienen en sus vitrinas, que los convirtieron, junto con Steelers, en la franquicia más ganadora del Super Bowl.

"Gracias por estar aquí para honrar e inmortalizar la legendaria carrera de un icono deportivo, el mejor jugador de la NFL de todos los tiempos; Tom Brady, quien durante dos décadas hizo que los Patriots se sintieran invencibles", añadió Kraft.

Según Kraft, la estatua de 17 pies (5.2 metros) se forjó con esa envergadura en honor a los 17 títulos de la división Este de la Conferencia Americana que los Patriots obtuvieron bajo el liderazgo del 15 veces Pro Bowl.

La estatua fue revelada en la explanada del Gillette Stadium minutos antes del duelo de la semana 1 de pretemporada entre los Patriots y los Washington Commanders.

La figura está montada en una base hexagonal de granito; en cada lado muestra los triunfos en las ediciones de los Super Bowls XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLIX, LI, LIII y LV, que obtuvo el ex mariscal de campo.

En su turno frente al micrófono, con el fondo de los gritos de 'Brady, Brady, Brady', el futuro miembro del Salón de la Fama de la NFL se dio tiempo para bromear al fingir que recibía una llamada de Bill Belichick, entrenador junto al que vivió sus 20 años en New England.

"Lo siento, pero dice el entrenador Belichick que la estatua todavía tiene margen de mejora, no se decepcionen, conozco esa sensación", afirmó Brady entre risas en referencia a la alta exigencia que mantuvo bajo el mandato de Belichick.

Brady, quien hoy tiene 47 años, posee un puñado de récords de la NFL. Presume el de más pases completos (7.753), más victorias en temporada regular (251), más yardas por envío (89.214), pases de anotación (649), triunfos en 'playoffs' (35), apariciones en Pro Bowl (15), entre muchos otros.

Además de que es el mayor ganador de los Super Bowl, con siete, obtuvo otro con Buccaneers, fue designado cinco veces Jugador Más Valioso del Super Bowl, y en tres ocasiones el Más Valioso de la temporada regular. EFE

