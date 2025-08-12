RD suma 2 medallas en el Campeonato Panamericano Juvenil de Boliche

Manuel Ortega y Jean Aquino ganaron medallas de plata en la competencia de parejas en el Campeonato Panamericano Juvenil de Boliche ( FUENTE EXTERNA )

La representación de la República Dominicana, logró sumar una presea de plata y una de bronce, en el marco de la celebración del Campeonato Panamericano Juvenil de boliche, en Guatemala.

La pareja conformada por Jean Aquino y Manuel Ortega lograron la plata en la modalidad de dobles masculinos sub 18 al acumular 2,228 pines en sus seis juegos.

La medalla de oro fue para la pareja de Costa Rica conformada por Antonio Trejos y José Jiménez que terminaron con 2,365 pines y el bronce se lo llevó Puerto Rico 2,211 pines derribados por los atletas Jayderick Montes y Pedro Díaz.

La Medalla de bronce alcanzada por las atletas Rosalía Guzmán y Letizia Santos, fue en doble femenino sub 21, al acumular 2,428 pines derribados.

La presea dorada y la de plata fueron para las dupletas norteamericanas integradas por Jilian Martin y Gianna Brandolino con 2,472 y Annalise Obryant y Erin Klemencic con 2,443 pines.

La delegación dominicana

La delegación dominicana está compuesta por las jugadoras, Letizia Santos y Rosalía Guzmán en femenino sub 21, Paula Morín y Layla Dhawahra en sub 18 y Patrick NG y Diego Campusano en masculino sub 16.

Jean Aquino y Manuel Ortega en sub 18, Roberto Morín, Douglas Rosa, Ernesto Henríquez y Javier Pérez en masculino sub 21.

El Campeonato Panamericano Juvenil de boliche, se está jugando en la bolera MetroBowl, de la ciudad de Guatemala, y están participando Canadá, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Mexico, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y los anfitriones Guatemala, con un total de 120 atletas.