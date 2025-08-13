Con un valor de US$ 12,800 millones los Dallas Cowboys son el equipo más caro del mundo

Dak Prescott (4), quarterback de los Cowboys de Dallas, lanza un pase durante la primera mitad del partido de la NFL en contra de los Falcons de Atlanta en noviembre del año pasado. ( ARCHIVO/ AP )

Los Dallas Cowboys de la NFL se confirmaron este miércoles como la franquicia deportiva más cara del mundo con un valor de 12.800 millones de dólares, 2.480 millones por encima de su valuación del año pasado.

Los Cowboys han liderado por seis años consecutivos el reporte de valoración de las franquicias deportivas de Sportico, portal especializado en negocios de la industria deportiva a nivel mundial.

En 2024, el equipo de la estrella solitaria fue el primero en romper la barrera de los US$ 10,000 millones de dólares con un costo de US$ 10,320 millones.

Este miércoles Los Angeles Rams y los New York Giants se unieron al selecto grupo de las cinco franquicias con un valor superior a US$ 10,000 millones con una valoración de US$ 10,430 millones y US$ 10, 250 millones, respectivamente.

Por encima del promedio

Según este reporte, el valor promedio de cada uno de los 32 equipos de la NFL es de US$7,100 millones de dólares, un 20 por ciento más que el año pasado y más del doble que hace cuatro años.

Los Cowboys son el número uno en esta lista y los Cincinnati Bengals son el último con un costo de US$ 5,500 millones de dólares.

Los Dallas Cowboys, fundados en 1960, pertenecen al multimillonario Jerry Jones, quien los adquirió en 1989 a cambio de 140 millones de dólares, una inversión que ha hecho crecer más del 8,400 por ciento.

Bajo el liderazgo de Jones, los Cowboys ganaron los Super Bowls XXVII, XXVIII y XXX, correspondientes a las temporadas 1992, 1993 y 1995, que sumados a los obtenidos por la franquicia en 1971, en la edición VI, y 1977, en la XII, colocaron a Dallas, junto con los San Francisco 49ers, en el segundo equipo más ganador del trofeo Lombardi.

Jones ha incrementado el valor de su franquicia a pesar de que no ha podido volver a ganar un título de la NFL desde hace 30 años. Después de la campaña de 1995 los Cowboys no han disputado ni siquiera una final de la Conferencia Nacional.

Lo anterior no ha influido en la popularidad de la franquicia conocida como 'El equipo de América', que el 19 de este mes verá el estreno de la serie de televisión titulada 'America's Team: The Gambler and his Cowboys' ('El equipo de Estados Unidos: El jugador y sus vaqueros', que contará la historia de cómo Jerry Jones ha liderado a este equipo desde 1989.

Otras franquicias

Según Forbes, el Real Madrid de la liga española tiene un valor estimado de US$ 6,750 millones, aunque su presidente, Florentino Pérez considera que valen US$ 11,200 millones. Sportico estima a los Yankees con US$ 7,900 millones y le asigna US$ 8,000 millones a Los Ángeles Lakers.