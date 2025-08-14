El San Cristóbal coquetea con el récord mundial sin ganar

San Cristóbal podría tener una desagradable cita con la historia. ( FUENTE EXTERNA )

. Una de las cunas del balompié dominicano está próxima a vivir una de las más desagradables experiencias del deporte.

Atlético San Cristóbal, el club de la icónica demarcación del fútbol quisqueyano, se mide este sábado al campeón de la LDF, Cibao FC, y si empatan o pierden, empatarán una nueva marca del fútbol mundial.

Con su derrota 0-6 ante el Salcedo FC, el sábado pasado, y el 2-0 ante el Atlético Pantoja el miércoles, el San Cristóbal tiene 5 empates y 37 derrotas en sus últimos 42 juegos.

Con ese resultado superó la marca continental para un equipo de una liga profesional, establecido por el CD Veracruz de México, desde agosto del 2018 a octubre de 2019.

Sin embargo, la el récord está en poder del FC Chernomorets Burgas, que estuvo 43 partidos sin conseguir un triunfo en Bulgaria.

El club de la tercera división búlgara y que llegó a jugar en competencias europeas cayó en esa racha sin conocer la victoria, en gran parte por partidos en los que no se presentó a jugar (forfeit por problemas financieros), en la temporada 2006-2007, en la que finalmente terminó desapareciendo del profesionalismo.

Más de dos años

El Atlético San Cristóbal consiguió su última victoria el 10 de mayo de 2023 frente al Atlético Vega Real, en la novena fecha de la liga local.

Pasados ya dos años del triunfo, durante los próximos 42 juegos, el club marcó 18 goles y recibió 131.

En ese lapso solo cosechó cinco tantos, producto de igual cantidad de empates, de 129 puntos posibles.

Ligas destacadas

En cuanto a rachas parecidas en ligas internacionales famosas, está el del CD Almería en España, que duró 28 partidos sin ganar en 2023-24. En Inglaterra, el Derby County en 2007-2008, no ganó durante 32 juegos.

El Ancona italiano (28), los alemanes Kaiserslautern y Schalke 04 (21) y el francés Arles-Avignon (23) son otros casos.