Joe Flacco, de 40 años, será el 'quarterback' principal de los Cleveland Browns

El veterano de 40 años Joe Flacco fue anunciado este lunes como el 'quarterback' titular de los Cleveland Browns para la temporada 2025 de la NFL que arranca en septiembre próximo.

Flacco, campeón en el Super Bowl XLVII con los Baltimore Ravens, formará parte del grupo de pasadores que con 40 años o más tuvieron actividad en los controles de algún equipo de la NFL.

El mariscal de campo más veterano en la historia de la liga fue George Blanda (48 años, tres meses, 18 días), miembro del Salón de la Fama, quien jugó para Chicago Bears, Baltimore Colts, Houston Oilers y Oakland Raiders entre 1949 y 1975. Blanda falleció en 2010 a los 83 años.

El número dos en la lista es Tom Brady, máximo ganador del Super Bowl (obtuvo seis con New England Patriots y uno con Tampa Bay Buccaneers) en sus 23 años de carrera. Brady jugó hasta los 45 años, seis meses y 28 días.

Mariscales de campo de más de 40

Otros pasadores que jugaron con más de 40 años fueron Steve DeBerg (44 años, nueve meses y seis días), Vinny Testaverde (44 años un mes y 17 días), Warren Moon (43 años, 11 meses y cuatro días), Doug Flutie (43 años, dos meses y nueve días), Earl Morrall (42 años, 6 meses y 25 días), Drew Brees (42 años, un mes y 20 días) y Brett Favre (41 años, 2 meses y 10 días).

Flacco firmó esta temporada baja con los Browns, equipo que contaba con varias opciones en su sala de 'quarterbacks', pero las lesiones le abrieron el camino para convertirse en la opción uno.

Deshaun Watson, estelar del equipo, se recupera de una doble cirugía de rotura en el tendón de Aquiles.

Kenny Pickett recién llegado de los campeones Philadelphia Eagles, perdió la oportunidad de liderar la ofensiva por una lesión en el tendón de la corva.

Y la experiencia de Flacco lo puso por delante de los novatos Dillon Gabriel, seleccionado en la tercera ronda del Draft de abril pasado, también lastimado del tendón de la corva, y Shedeur Sanders, reclutado en la quinta ronda, quien se rehabilita de una lesión en los músculos abdominales.

Flacco llegó a la NFL seleccionado en la primera ronda del Draft 2008 por los Baltimore Ravens, permaneció en ese equipo, al que llevó a ganar un Super Bowl, hasta el 2018.

A partir de 2019, temporada en la que jugó con los Denver Broncos, se movió por varios equipos. En 2020 estuvo con los New York Jets, en 2021 con los Eagles, regresó a los Jets en 2021 y 2022.

Estuvo con los Browns en 2023, emigró a los Indianápolis Colts el año pasado y ahora volvió a Cleveland para jugar su temporada número 18 en la NFL. EFE

