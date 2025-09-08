Un surfista muere tras ser atacado por un tiburón en una playa del norte de Sídney

Familiares y amigos se reúnen en el lugar de un ataque mortal de tiburón en Long Reef Beach, Dee Why, Sídney, Australia, el 06 de septiembre de 2025. ( EFE )

Un hombre falleció este sábado tras ser atacado por un "gran tiburón" cuando hacía surf con unos amigos en una playa del norte de Sídney, según informó en un comunicado la Policía australiana.

El hombre fue atacado en la playa Long Reef, en el norte de Sídney, "por lo que se cree es un gran tiburón", dice el comunicado de la Policía de Nueva Gales del Sur, estado al que pertenece Sídney.

Los servicios de emergencia fueron contactados poco después de las 10 de la mañana del sábado (00.00 GMT), y, aunque el hombre pudo ser llevado hasta la orilla, falleció en "el lugar del ataque", señala el comunicado.

Según la cadena de televisión australiana ABC, el fallecido tenía 57 años, era un "surfista experimentado" y solo había estado en el agua con unos amigos durante unos 30 minutos antes del ataque del escualo.

La cadena señala que el resto del grupo pudo regresar a la orilla a salvo.

Los agentes cerraron la playa e investigan qué tipo de tiburón es responsable del ataque, para lo que se ayudan de dos partes de la tabla de surf que han sido recuperadas del agua.

Los escualos -especialmente el gran tiburón blanco- al igual que los cocodrilos, son dos temidos animales de Australia conocidos por sus esporádicos ataques a humanos, algunos de ellos mortales.

Otros ataques

El mes pasado las autoridades australianas cerraron temporalmente una playa en el este de Australia, después de que un tiburón arrancara de un mordisco un pedazo de una tabla de surf, sin que el incidente dejara ningún herido.

En lo que va del año se han reportado al menos una decena de ataques de tiburón en Australia, entre ellos el de un niño de 9 años que se salvó, y de los cuales 4 han resultado mortales.