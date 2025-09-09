La instalación del sintético de pistas de atletismo del Centro Olímpico ya tienen sus fechas

Las áreas verdes externas del óvalo de competencia del Estadio Olímpico Félix Sánchez serán sintéticas. ( DIARIO LIBRE / NEAL CRUZ )

Las pistas de atletismo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte ya tienen sus fechas programadas para ser instaladas.

Las obras serán utilizadas para los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026 (julio 24; agosto 8).

Ambas superficies cuentan con un moderno sistema automático de riego y experimentan el cuidado necesario para su uso óptimo, incluso la grande del Estadio Olímpico Félix Sánchez, luego del espectáculo de Barbarella.

La otra parte: la instalación del sintético, será la de calentamiento o alterna la que “posiblemente para este año, en diciembre, se le comience a colocar el material”.

Mientras, la principal, “la del Félix Sánchez sería a mediados de febrero cuando se proceda a su instalación”, según detalla el gerente del Estadio Olímpico, Caonabo Castro.

Ese paso se realizará según se anuncia, pero, precisó “todo depende de los flujos de caja”. La empresa AST Sport, de carácter dominicano, sería la responsable de colocar el sintético a las dos obras.

Habrá variación

Tanto la del Félix Sánchez como la alterna serán totalmente diferentes, una vez se concluyan las labores.

Además del sintético, que se colocará para los ochos carriles, la parte de la grama externa que rodea el óvalo de competencia, se le colocará también su material sintético.

La finalidad es que los carriles sean utilizados para competencia o para entrenamiento de los atletas de atletismo. En el caso de la alterna, llevará sintético desde la parte frontal del gimnasio y minivilla, pero no en su zona lateral, ni posterior, dijo Castro.

En ambos casos esas zonas serán diferentes al del color destinado para competencia de las dos pistas.

Los que visiten con fines de ejercitarse, utilizarán la zona que bordea los ocho carriles.