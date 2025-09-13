Los Cowboys firman a Tyler Smith con contrato récord de 96 millones de dólares

Los Dallas Cowboys firmaron este sábado una extensión de contrato de cuatro años y 96 millones de dólares con Tyler Smith, a quien convirtieron en el guardia interior mejor pagado en la historia de la NFL.

Smith se embolsará 24 millones de dólares al año, con lo que supera a Trey Smith, guardia de Kansas City Chiefs, quien el pasado 15 de julio se arregló con su equipo por 94 millones de dólares, 23,5 anuales.

El guardia de 24 años, quien llegó a la liga reclutado en la primera ronda del Draft 2022, se convirtió desde su campaña de novato en una pieza fundamental en la protección de Dak Prescott, quarterback del equipo de la estrella solitaria.

Su consistencia le ha hecho merecedor a ser seleccionado Pro Bowl de manera consecutiva en 2023 y 2024, gracias su desempeño como guardia izquierdo, posición que se encarga de cubrir el lado ciego del mariscal de campo.

El chico originario de Fort Worth, Texas, no tuvo problemas para convertirse en el hombre fuerte de la línea ofensiva ante los retiros de Tyron Smith, veterano de 34 años que jugó para los Cowboys entre 2011 y 2023, y del nueve veces Pro Bowl, Zack Martin, quien defendió a la franquicia del 2014 al 2024.

Dallas busca su espacio

Tyler es el tercer jugador estelar en el que Dallas ha invertido en esta temporada baja.

El primero fue Jake Ferguson, ala cerrada, al que amarraron con un contrato de cuatro años por 52 millones de dólares; el segundo, el esquinero DaRon Bland con una extensión, también de cuatro años, por 92 millones de dólares.

Estos tres contratos impidieron que Dallas pudiera ofrecer una renovación millonaria a Micah Parsons, su estrella defensiva, quien el pasado 28 de agosto fue cambiado a los Green Bay Packers por una selección de primera ronda del Draft de 2026 y otra del 2027.

Una vez en Packers, Parsons recibió un contrato de cuatro años y 188 millones de dólares, algo imposible de pagar para los Cowboys por el tope salarial. EFE

