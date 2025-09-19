NFL aclara que no tiene responsabilidad en torneo de flag football de Brady en Arabia

La National Football League (NFL) aclaró este viernes a sus 32 equipos que no es responsable ni sancionará el 'Fanatics Flag Football Classic', torneo en el que participarán Tom Brady y jugadores de la liga en el Kingdom Arena, de Riad, el 21 de marzo de 2026.

"El Evento no está sancionado por la NFL y la liga no participa en la organización ni la producción de estos partidos. Cualquier lesión sufrida durante la participación en el evento se considerará una lesión no relacionada con el fútbol americano", anunció la NFL en el comunicado publicado por 'Pro football talk' de NBC.

El lunes pasado, el ex mariscal de campo Tom Brady, considerado el mejor jugador en la historia de la NFL, anunció su participación junto a otras leyendas y alguno jugadores y entrenadores en activo de la liga.

"Me emociona anunciar que salgo de mi retiro para jugar en el 'Fanatics Flag Football Classic' que llevará el fútbol americano a Oriente Medio", dijo.

Entre las estrellas anunciadas para este torneo destacan Christian McCaffrey, corredor de los 49ers; CeeDee Lamb, receptor de Dallas Cowboys; Maxx Crosby, apoyador de Las Vegas Raiders; Sauce Gardner, esquinero de New York Jets; y Myles Garrett, defensivo de Cleveland Browns.

El evento se conformará con tres equipos de fútbol bandera de ocho jugadores cada uno, que se medirán entre sí, los cuales serán dirigidos por Pete Carroll, entrenador de Raiders; Sean Payton, 'coach' de Denver Broncos; y Kyle Shanahan, de 49ers.

La liga se dirigió a los equipos para aclarar su nula responsabilidad con los jugadores en esta cita, como sí ocurre con los elementos que sean requeridos para participar con sus respectivas selecciones de flag football en los próximos Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

"Este evento no está cubierto por la resolución que permite a los jugadores de la NFL participar en el flag football olímpico.

Por lo tanto, si un Jugador de la NFL sufre una lesión durante su participación, no tendrá derecho a ninguna protección contra lesiones, tal como dice su contrato de jugador de la NFL", subrayó el memorándum.

Cada equipo dará permisos

La liga también aclaró que cada equipo debe decidir si permite o no a sus jugadores participar en este evento, de ser así debe informarlo por escrito a la NFL.

Hasta el momento sólo Dallas Cowboys ha anunciado que CeeDee Lamb ha sido autorizado para participar, aunque no aclaró qué pasará ante una eventual lesión. EFE

