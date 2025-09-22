Los 49ers pierden por el resto del año a Nick Bosa por rotura de ligamento cruzado

Los San Francisco 49ers de la NFL extendieron este lunes su plaga de lesiones con la baja por lo que resta de la temporada de Nick Bosa, su estrella defensiva, por rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha.

Bosa se lastimó el pasado domingo casi al final del primer cuarto del partido de la semana tres en el que los 49ers vencieron 16-15 a los Arizona Cardinals.

Sucedió en una jugada en la que presionaba a Kyler Murray, quarterback de Cardinals, por el lado izquierdo y fue derribado por el tackle Kelvin Beachum; en su caída la rodilla de Bosa se dobló de manera lateral, por lo que abandonó el partido.

El apoyador fue sometido este lunes a una resonancia magnética que arrojó un desgarro limpio en el ligamento que requerirá una cirugía y una larga recuperación.

Es la segunda vez en la carrera que el Mejor Defensivo de la NFL del 2022 se pierde una temporada por una lesión similar.

En el 2020 se rompió el ligamento de su rodilla izquierda en la semana dos.

"Cada vez que pierdes a un jugador como Nick es un verdadero fastidio. Es un cliché decir que siempre habrá alguien para sustituirlo, pero par cubrir a alguien como Nick necesitas tres o cuatro jugadores", afirmó el veterano Trent Williams, uno de los capitanes del equipo.

Las lesiones afectan a San Francisco

Los 49ers han padecido una cascada de lesiones en esta campaña. Antes del juego ante Cardinals reportaron 12 lastimados, la mayoría de ellos titulares.

Entre los estelares lesionados destacan Brock Purdy, quarterback principal, quien se recupera de una lesión en el dedo de un pie y el hombro derecho.

El ala cerrada George Kittle, con molestias en el tendón de la corva; los receptores Jauan Jennings, lastimado del hombro, y Brandon Aiyuk, quien se recupera de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla que sufrió la campaña anterior y se espera reaparezca en la semana seis.

Jacob Cowing, en un hombro; Jordan Watkins, del tobillo, y Trent Taylor también están lesionados.

Completan esta lista el tackle defensivo Kevin Givens, los esquineros Jakob Robinson y Tre Tomlinson, el corredor Patrick Taylor Jr., el ala defensiva Tarron Jackson y el defensivo profundo Malik Mustapha.

A pesar de estas ausencias los 49ers marchan invictos con tres victorias. EFE

