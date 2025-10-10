La NFL se convierte en uno de los deportes más televisados en abierto en España

Madrid, 10 oct (EFE).- La NFL se convertirá desde el próximo 12 de octubre en uno de los deportes top más televisados en abierto en España, confirmaron a Efe este viernes fuentes de la organización de los partidos internacionales NFL 2025, tras el acuerdo anunciado por Mediaset España, que garantiza 37 encuentros entre los 18 que emitirá Cuatro y los 19 de Mediaset Infinity.

Mediaset España anunció un acuerdo con la National Football League para la emisión en abierto de los principales encuentros de fútbol americano, incluidos la Super Bowl LX, el NFL Madrid Game 2025, que se disputará en el estadio Bernabéu de Madrid el próximo 16 de noviembre entre los Miami Dolphins y Washington Commanders y varios partidos de la temporada regular y los playoffs.

Concluida la temporada regular, Cuatro emitirá en abierto tres encuentros de los playoffs (uno por cada ronda) y, como colofón, la Super Bowl LX, que se celebrará el domingo 8 de febrero en el Levi´s Stadium de Santa Clara (California) y contará con la actuación de Bad Bunny en el espectáculo del descanso, anunció Mediaset.

Mediaset España incorpora así a su oferta "uno de los eventos más seguidos del planeta y lo acerca al público español con una cobertura integral que combina televisión en abierto, a través de Cuatro; emisión digital, en Mediaset Infinity; y contenidos informativos en los espacios de ElDesmarque, que incluirán un espacio específico en la madrugada de los jueves", explica el operador.

Las primeras emisiones serán el próximo domingo 12 de octubre, con los encuentros Detroit Lions-Kansas City Chiefs (Cuatro, 2:15h) y Denver Broncos–New York Jets (Mediaset Infinity, 15:30h), uno de los partidos internacionales de la NFL 2025, desde el Tottenham Stadium de Londres.

A partir del domingo 12 de octubre y hasta el próximo 4 de enero, Cuatro emitirá cada domingo (2:15h) el ´Sunday Night Football´, considerado el partido más relevante de cada jornada. Además de estos 13 partidos de la temporada regular, la cadena ofrecerá el NFL Madrid Game 2025, que supondrá la primera vez que la NFL dispute en España un partido de la temporada regular, en el que los Washington Commanders se enfrentarán a los Miami Dolphins.

Las transmisiones, a cargo de SuperSport, contarán con los especialistas de la NFL José Antonio Ponseti, Iker Sagasti, y Javier Gómez, acompañados por los expertos Luis Jones y David ´Serpi´.

Además de la transmisión de los partidos, Mediaset España reforzará su cobertura con una completa oferta de contenidos informativos y digitales asociados a ElDesmarque: Los jueves por la noche, tras ´ElDesmarque Madrugada´, Cuatro emitirá ´ElDesmarque Quarterback´, un espacio breve y concebido para acercar la esencia de la NFL al público español. En ´ElDesmarque Cuatro Mediodía´, presentado por Manu Carreño, se ofrecerá semanalmente un repaso con lo más destacado de cada jornada.. En el ámbito digital, su web incorporará una sección específica sobre la NFL, que reunirá los principales contenidos de cada semana y los viralizará a través de sus redes sociales, subraya la cadena de televisión. EFE

sd lv