España, México y Brasil entre los países con mayor crecimiento de aficionados a la NFL

España, México y Brasil destacan entre los países con mayor crecimiento de aficionados a la National Football League (NFL), que cuenta con 183 millones de fanáticos en sus nueve mercados principales fuera de Estados Unidos.

España, que el próximo 16 de noviembre recibirá por primera vez un partido de temporada regular de la NFL con el choque entre Dolphins y Commanders en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, cuenta con 11.3 millones de seguidores, según pudo saber EFE de fuentes cercanas a la liga este viernes.

En Europa, Alemania, con 20.9 millones, es el país con mayor número de aficionados a la NFL seguido de Reino Unido, con 17.3, Francia, con 14.2 millones, y España, 11.3.

Desde el 2007, Londres ha albergado 40 juegos de la NFL que le han representado un impacto económico de poco más de 2.669 millones de dólares.

En América, México, que cuenta con 39.9 millones, es la nación que lidera el número de seguidores a la National Football League; detrás aparece Brasil, con 26.1, y Canadá tiene 15.6.

El Azteca remodelado

En este continente, México también es el país que más partidos de temporada regular ha recibido de la NFL, con cinco, el más reciente de ellos se realizó en noviembre de 2022, cuando los San Francisco 49ers vencieron 38-10 a los Arizona Cardinals en el estadio Azteca.

La remodelación a la que fue sometido este inmueble, para la Copa del Mundo 2026, impidió que desde entonces se efectuaran más partidos, algo que cambiará en la temporada 2026, cuando la NFL vuelva al país según anunció Roger Goodell, comisionado de la liga, el pasado 2 de octubre.

Brasil ha recibido dos juegos de campaña regular. Ambos en la Arena Corinthians de Sao Paulo; en el primero en 2024 los Philadelphia Eagles derrotaron 34-29 a los Green Bay Packers, en el segundo, jugado el 5 de septiembre pasado Los Angeles Chargers superaron 27-21 a los Kansas City Chiefs.

Ese primer partido en Sudamérica del 2024 generó un impacto económico de 61.9 millones de dólares en torno al evento.

El pasado 26 de septiembre la NFL informó el acuerdo al que llegó para que a partir del 2026 se disputen tres partidos a lo largo de cinco años en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Los otros principales mercados con más aficionados a la NFL en el mundo son China, con 20.2 millones, y Australia, con 7.5.

En el 2026, Melbourne tendrá su primer partido de temporada de la NFL en el Melbourne Cricket Ground; Los Angeles Rams es el primer equipo confirmado para dicho juego. EFE

dep-as/am/car