En modo demoledor, McCaffrey guía a los 49ers a triunfo sobre los Falcons

El mariscal de campo de los San Francisco 49ers, Mac Jones (C), se lanza para ganar yardas contra el safety libre de los Atlanta Falcons, Jessie Bates (D), y el ala defensiva, James Pearce Jr. (I), durante la segunda mitad del partido de la NFL entre los Atlanta Falcons y los San Francisco 49ers en Santa Clara, California, EE. UU., el 19 de octubre de 2025. ( EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO )

Christian McCaffrey ofreció este domingo una actuación demoledora con dos acarreos de anotación que guiaron a la victoria a los San Francisco 49ers 20-10 sobre los Atlanta Falcons en el partido de la semana siete de la temporada de la NFL.

Los 49ers, con cinco victorias y dos derrotas, se mantienen en pugna por la cima de la división Oeste de la Conferencia Nacional (NFC) con Los Angeles Rams que ostentan el mismo récord.

Atlanta quedó con 3-3 en la tercera posición del Sur de la NFC.

Además de sus dos 'touchdowns' por tierra, McCaffrey acumuló 129 yardas por tierra y 72 por pase, fue el noveno juego en su carrera con más de 100 yardas por tierra y más de 50 por recepción.

En los controles de los 49ers, Mac Jones pasó para 152 yardas y una intercepción. Con Falcons, Michael Penix sumó 241 yardas, un envío a las diagonales; sufrió una intercepción y fue capturado dos veces.



La primera mitad ofreció un cerrado duelo de defensivas que mantuvo sin puntos el juego en los primeros 15 minutos. En el segundo cuarto Atlanta tomó ventaja con un gol de campo de 38 yardas de Parker Romo.



San Francisco respondió impulsado por su defensiva. Primero detuvo el ataque de los Falcons, lo que abrió la puerta para que el ataque terrestre local, liderado por McCaffrey, cruzara las diagonales para irse arriba 7-3.



Una serie después Bryce Huff capturó a Michael Penix y provocó un balón suelto que recuperó Alfred Collins, que dejó a la ofensiva de 49ers en camino de conectar un gol de campo a cargo de 55 yardas de Eddy Pineiro, pateador de origen cubano, que mandó al descanso a los gambusinos con ventaja de 10-3.

Se alejaron y dominaron

San Francisco se alejó 13-3 en el inicio del tercer cuarto con otra patada de tres puntos de Piñeiro, que tuvo respuesta inmediata de Falcons con una efectiva serie culminó con viaje a la anotación de Bijan Robinson para acercarse 13-10.



En el último periodo, a pesar de las ausencias de Nick Bosa y Fred Warner, sus dos mejores elementos, la defensiva de 49ers detuvo a la ofensiva de los Falcons.



En la última ofensiva local, McCaffrey cerró el partido en modo rodillo, redondeó sus 114 yardas por acarreo con su segunda anotación del juego que aseguró el triunfo para los gambusinos.



La semana siete de la temporada de la NFL concluirá este lunes con dos partidos. Los Tampa Bay Buccaneers visitarán a los Detroit Lions y los Seattle Seahawks recibirán a los Houston Texans.