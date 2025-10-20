Los Minnesota Vikings repudian insultos racistas contra Isaiah Rodgers

Sam Darnold, quarterback de los Vikings de Minnesota. ( FUENTE EXTERNA. )

Los Minnesota Vikings repudiaron este lunes los insultos racistas que recibió su esquinero Isaiah Rodgers, luego de la derrota del pasado domingo ante los campeones Philadelphia Eagles.

"Estamos indignados por los insultos raciales dirigidos contra Isaiah Rodgers tras el partido de ayer. Como ya hemos dicho, no hay cabida para palabras o acciones racistas ni en el deporte ni en la sociedad", escribieron los Vikings a través de un comunicado.

Rodgers, defensivo profundo afroamericano, falló en dos de las jugadas más importantes que influyeron en la derrota de los Vikings 28-22 ante los Eagles en la semana siete de la temporada.

En la primera jugada el defensivo fue superado en un pase de anotación de 79 yardas que atrapó DeVonta Smith; en la segunda, se quedó corto en la cobertura de un envío de 45 yardas para AJ Brown que sirvió para que Philadelphia asegurara el juego.

Reacciones en el mundo digital

Al final del partido, a través de las redes sociales, varios aficionados de Minnesota se dedicaron a insultar al esquinero, que fue defendido por otro grupo de seguidores.

"El racismo es real, sigan con el fútbol americano; manténganse firmes apoyando o quédense callados", respondió Rodgers a las publicaciones.

Este lunes, los Vikings mostraron el apoyo hacia su jugador y a los elementos que son víctimas de estos insultos.

"Apoyamos a Isaiah y a todos los jugadores que, lamentablemente, sufren este tipo de comportamiento ignorante y prejuicioso con demasiada frecuencia. Pedimos a nuestros aficionados que sigan luchando para erradicar el racismo", concluyó el comunicado del equipo.

Rodgers es un esquinero de 27 años, campeón en el Super Bowl LIX con los Philadelphia Eagles, equipo en el que estuvo el año pasado.

Arribó a la NFL reclutado en la sexta ronda del Draft 2020 por los Indianapolis Colts, con los que se mantuvo hasta la campaña 2022.

El jugador fue suspendido durante toda la temporada 2023 por haber estado involucrado en más de 100 apuestas de partidos de la NFL de la campaña 2022.

En marzo pasado firmó para jugar en 2025 y 2026 con Minnesota Vikings a cambio de 15 millones de dólares.