Se estima en 30 mil dólares robo de tres compresores de aire acondicionado en el CAR

A pesar de que tenían una dotación de guardias y policías que los vigilaban de manera presencial, tres compresores de aire acondicionado, valorados en 30 mil dólares, fueron sustraídos del Centro de Alto Rendimiento (CAR) ubicado en San Cristóbal.

La información fue confirmada por José Deschamps, presidente de la Federación Dominicana de Fútbol (Fedofutbol), ente que regentea el CAR. Deschamps aseguró que ya se hizo la denuncia ante la Policía Nacional, y lamentó que los equipos estaban recién instalados.

"Son equipos muy sofisticados, tanto como para su uso como para la venta, por lo tanto estamos muy atentos a lo que pueda pasar", dijo Deschamps a Diario Libre.

En total eran cinco los compresores que alimentan las unidades de aire acondicionado del edificio principal del CAR.





Seis detenidos

La Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) realiza las pesquisas del robo, y hay seis personas apresadas.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, indicó sobre el caso que "eso está en proceso de investigación, hay seis personas detenidas y siendo investigadas en este momento".

Además señaló que no hay ninguna rotura visible dentro del CAR, por lo que todavía hay que esperar que las investigaciones arrojen los resultados correspondientes.