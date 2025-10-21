Puerto Rico acogerá 'First Attack', el evento de videojuegos más grande del Caribe

First Attack es uno de los eventos más grandes de videojuegos del Caribe. ( FUENTE EXTERNA )

Los organizadores de 'First Attack 2025', el evento internacional de videojuegos más grande del Caribe, anunciaron este martes que se llevará a cabo este sábado, en el Centro de Convenciones de San Juan, en Puerto Rico.

"Nuestra visión sigue siendo clara: convertir a Puerto Rico en una meca para la comunidad 'gamer' internacional", afirmó en un comunicado Ricardo 'Mono' Román, productor del 'First Attack 2025'.

El encuentro reunirá a miles de participantes de varios países, como el reconocido jugador estadounidense Justin Wong y el chileno Jaime Díaz, mejor conocido como 'Craime', de 14 años, uno de los competidores de 'street fighter' más jóvenes auspiciados por un equipo profesional.

"La llegada de figuras internacionales como Justin Wong y Craime demuestra la evolución de 'First Attack' y el compromiso que tenemos con la comunidad 'gamer'. Puerto Rico será escenario de un evento de calibre mundial", festejó Román.

Este año, 'First Attack 2025' regresa con más fuerza, siendo sede oficial de tres circuitos competitivos de alcance mundial: 'Tekken World Tour 2025', 'World Tour 2025' y 'Circuito de Battle For The Stones'.

Además, el evento será escenario del primer torneo oficial de la categoría 2XKO, un juego de Riot cuyo Beta estará disponible para competir durante el evento.

"Durante todo el fin de semana, los asistentes podrán disfrutar de competencias, áreas casuales, narración en vivo con comentaristas internacionales y la participación de creadores de contenido reconocidos", añadió Román.

Habrá deportes y cartas en el mismo evento

'First Attack 2025' también integrará torneos oficiales de cartas TCG, incluyendo YU-GI-OH, Pokemón, One Piece, Magic The Gathering y Lorcana, uniendo por primera vez los mundos de deportes y juegos de cartas en un mismo evento.

"Promete ser la edición más grande de su historia, con invitados de renombre, talentos locales y una comunidad que sigue creciendo en Puerto Rico y el Caribe", concluyó Román.

'First Attack 2025' cuenta con el respaldo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, fortaleciendo la posición de la isla como sede líder de eventos de deportes a nivel mundial. EFE

