La NFL anuncia al fútbol bandera como centro del Pro Bowl 2026, previo a Los Ángeles 2028

La National Football League (NFL) anunció este miércoles que el partido de flag football (fútbol bandera) entre las estrellas de la Conferencia Nacional (NFC) y Conferencia Americana (AFC) será la pieza estelar del Pro Bowl 2026 previo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"Los Juegos del Pro Bowl no sólo serán una emocionante exhibición de nuestro mejor talento, sino también una muestra del atletismo de élite y la acción dinámica que podemos esperar ver en el escenario olímpico del 2028", afirmó Peter O'Reilly, vicepresidente ejecutivo de la NFL.

El Pro Bowl (juego de estrellas de la NFL) se jugará este año en el área de la Bahía en San Francisco, California, que albergará el Super Bowl LX, que se efectuará el 8 de febrero del 2026 en el Levi's Stadium, hogar de los 49ers, ubicado en Santa Clara.

Desde el 2022 el Pro Bowl dejó de enfrentar a las estrellas de la NFC y la AFC en un partido convencional de fútbol americano.

El formato se adaptó a un juego de fútbol bandera y otras pruebas atléticas para evitar lesiones e incentivar la práctica de este deporte que en 2023 fue anunciado como parte del programa olímpico para los Juegos de Los Ángeles 2028.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/23/la28nflplayerparticipation-fa46c21a.jpg La NFL usa el Flag Football para promover una versión del juego menos violenta y que pueda motivar a nuevas generaciones a practicarlo. (FUENTE EXTERNA.)

"Nos entusiasma que los Juegos del Pro Bowl 2026, nuestra plataforma más importante del año, elevará el fútbol bandera y a nuestros mejores jugadores como nunca antes", subrayó O'Reilly.

A diferencia de años pasados, en los que este evento se realizaba el domingo antes del duelo por el título de la NFL, esta edición del Pro Bowl se realizará el martes 3 de febrero que será transmitido por ESPN y Disney XD.

Estrategia televisiva

"Nos dedicamos a hacer de los Pro Bowls un evento televisivo en horario estelar que realce la semana del Super Bowl. Nuestra visión se centra en mostrar a los mejores jugadores del mundo de una manera única para el formato de los Pro Bowls, a la vez que destacamos el fútbol bandera y su auge en el panorama deportivo mundial", aseveró Burke Magnus, presidente de contenido de ESPN.

Según datos de la NFL el flag football es uno de los deportes de mayor crecimiento en el mundo, con más de 20 millones de jugadores en 100 países.

En mayo pasado la NFL autorizó a sus jugadores poder participar en este deporte en la justa veraniega del 2028.

Estrellas como Jalen Hurts, Tyreek Hill, Justin Jefferson, Joe Burrow, entre otras, han manifestado su interés para formar parte de la selección de flag footbal de Estados Unidos en dichos juegos.