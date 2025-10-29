Aidan Hutchinson firma con Lions por cuatro años y 180 millones de dólares

Los Detroit Lions de la NFL cerraron este miércoles una extensión de contrato con el ala defensiva Aidan Hutchinson por cuatro años a cambio de 180 millones de dólares.

Hutchinson ganará 45 millones de dólares anuales, el segundo sueldo más alto para un jugador que no es quarterback, el primer puesto en esta lista lo ocupa Micah Parsons, de los Green Bay Packers, con 46.5 millones por temporada.

El contrato del originario de Plymouth (Michigan) incluye una garantía por lesión de 29 millones de dólares.

A sus 25 años, Aidan Hutchinson es uno de los más destacados talentos defensivos de la liga.

Arribó a los Lions reclutado en la primera ronda del Draft del 2022 y desde su primera campaña se convirtió en uno de los cazadores de mariscales de campo más temido de la NFL.

En su año de novato jugó todos los partidos como titular; sumó 52 tackleadas, 9.5 capturas de mariscal de campo y dos recuperaciones de balón suelto, nivel que incrementó en el 2023 con 11.5 capturas, 51 tackleadas, tres balones sueltos provocados y dos recuperados que le valieron ser seleccionado al Pro Bowl.

Su brillante carrera se interrumpió en la semana seis de la temporada 2024, en la que acumulaba 7.5 capturas, debido a una fractura de tibia, de la pierna izquierda, que sufrió en la victoria sobre los Dallas Cowboys.

Luego de una larga rehabilitación, Hutchinson regresó para esta temporada en gran nivel.

Hasta la semana ocho tiene 39 presiones al quarterback, 16 tackleadas, seis capturas; ha forzado cuatro balones sueltos y recuperado uno.

Un estelar en Detroit

Aidan es el más reciente estelar de Lions, que buscan llegar por primera vez en la historia a un Super Bowl, que recibe un contrato millonario.

Antes que el ala cerrada, Detroit extendió sus acuerdos con Jameson Williams, por tres años y 80 millones de dólares; Jared Goff, cuatro años y 212 millones; Amon-Ra St. Brown, cuatro años y 120 millones; Penei Sewell, cuatro años y 112 millones, Kerby Joseph, cuatro años a cambio de 86 millones y Alim McNeill, también por cuatro años y 97 millones de dólares. EFE

as/rcg/laa