Jonathan Taylor y Daniel Jones van por MVP en unos Colts que sueñan con Super Bowl

Daniel Jones (izquierda) y Jonathan Taylor (derecha) son los pilares en la ofensiva de los Indianapolis Colts en la NFL. ( FUENTE EXTERNA )

Las destacadas actuaciones de Jonathan Taylor y Daniel Jones, candidatos al premio de Jugador Más Valioso de la temporada de la NFL, tienen a los Indianapolis Colts en camino de cumplir el sueño de regresar a un Super Bowl tras 18 años de ausencia.

En ocho partidos de esta campaña, Taylor marcha como líder corredor de la NFL con 850 yardas y 12 anotaciones que han sido determinantes en las siete victorias de los Colts, que sólo tienen una derrota, para colocarse como el mejor entre los 32 equipos de la liga.

Jones, con 2.062 yardas por pase y 13 envíos a las diagonales (sólo tres intercepciones), más cuatro touchdowns por acarreo, está en camino de tener la mejor campaña en sus siete temporadas en la NFL, en su primer año con Indianapolis.

El domingo pasado, en la victoria 38-14 sobre Titans, Daniel Jones tuvo un índice de pasador por encima de los 100 puntos por séptima vez en la campaña, algo que sólo habían logrado Tom Brady, en 2007, y Aaron Rodgers, en 2011 y 2020; en esas tres temporadas Brady y Rodgers obtuvieron la designación de jugador Más Valioso.

El empuje de Jonathan y Daniel, que tienen al equipo como la ofensiva más efectiva, ubica a los Colts como el principal contendiente para llegar al Super Bowl por la Conferencia Americana (AFC).

La eficiencia del equipo del entrenador Shane Steichen los tiene como el primero en la era del Super Bowl en permitir menos de 10 capturas de mariscal de campo, Jones sólo ha sido atrapado nueve veces atrás, y perder el balón menos de cinco veces en sus primeros ocho partidos de la temporada.

Indianapolis ocupa, con marca de 7-1, la cima del Sur de la AFC, división en la que no gana el título desde la temporada 2014.

Son los Colts que intentan emular a aquel equipo que en la campaña 2007, bajo el liderazgo de Peyton Manning, miembro del Salón de la Fama, triunfaron en el Super Bowl XLI sobre los Chicago Bears.

No todos los récords son aprovechados por los equipos para potenciar su nivel y los Cleveland Browns son muestra de ello.

Myles Garrett, uno de los alas defensivas más talentosos de la NFL, ofreció el pasado domingo una actuación memorable en la defensa de los Browns con cinco capturas de quarterback, un récord en su carrera y en la historia de Cleveland, que no sirvió para evitar la derrota por 32-13 de su equipo ante los New England Patriots.

El defensivo de 29 años, colocó su marca de capturas de mariscal de campo en 112.5, un récord de la NFL para un jugador menor de 30 años.

Flacco tiene 40 años

El veterano Joe Flacco también vio cómo una actuación sobresaliente se diluyó con la derrota de su equipo, los Cincinnati Bengals, 39-38 ante los New York Jets, uno de los peores equipos de la liga.

Flacco, de 40 años, consiguió tres anotaciones, dos por pase y una por tierra, ésta última lo convirtió en el jugador de mayor edad en la historia de los Bengals en conseguir un touchdown por acarreo.EFE

