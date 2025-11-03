Gina Mambrú va tras su nueva meta: ser comunicadora social

La vida tiene sus ciclos, y para la exseleccionada nacional de voleibol, Gina Mambrú, una nueva etapa ha iniciado.

Con la Reinas del Caribe supo ser parte de equipos que ganaron el oro en Juegos Centroamericanos, y Copa Panamericanas (tres veces en cada competición), así como en torneos Norceca y Final Four Cup.

Como refuerzo internacional, paseó su talento por clubes en Brasil, España, Trinidad y Tobago, Italia, Japón, Turquía, Indonesia y Vietnam.

Ahora a los 39 años, etapa en la que no es usual que un exdeportista empiece a estudiar, Mambrú tiene el llamado de ser portavoz de los atletas.

“Mi sueño es poder ponerle voz a los atletas”, dijo Mambrú a Diario Libre.

La exopuesto de casi seis pies de estatura indicó que lleva un año cursado de la carrera de Comunicación Social, y entiende que hay muchas historias que solo los atletas conocen y no siempre pueden contar.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/03/gina-mambru-769d37e3-e801d3d0.jpeg Gina Mambrú cuando jugaba para las Reinas del Caribe. (FUENTE EXTERNA.)

Voz en el silencio

“A veces los atletas no pueden decir la verdad (sobre cosas que les suceden), porque afectan nuestros contratos profesionales, y por eso debemos manejarlas de una mejor forma”, aseguró.

Mambrú destaca que quiere comunicar en sus futuros proyectos detalles de situaciones que los atletas viven durante su carrera deportiva y que solo otro atleta puede comprender.

Señaló la etapa en la que las lesiones limitaron su carrera, y en la que sintió que hubo sectores de la opinión pública que no entendieron lo que vivía.

“Cuando tuve una lesión en una rodilla, recibí muchos ataques. Que yo estaba vieja, que tenía que retirarme sin saber el trasfondo”, al tiempo que recuerda que tuvo que someterse a una cirugía bilateral, y ese doloroso proceso lo vivió solo por volver a jugar por el país.

Mambrú en sus redes sociales va adelantando sus proyectos , mientras llega el 2027 ó 2028 cuando concluya sus estudios en la Universidad Católica de Santo Domingo.

Reinas para rato

Sobre el actual plantel femenino criollo que está en el puesto 11 del ranking de la Federación Internacional de Voleibol (FIBV), Mambrú considera hay “Reinas del Caribe para rato”, y las exhortó a que sigan dando el máximo por el país.