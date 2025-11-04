Jets y Cowboys, grandes beneficiados en cierre de intercambios de la temporada de NFL

Los New York Jets, con cinco selecciones de primera ronda para futuros drafts, y los Dallas Cowboys, con las contrataciones de los defensivos Quinnen Williams y Logan Wilson, fueron los equipos más beneficiados este martes en el día límite de intercambios de la temporada de la NFL.

El equipo neoyorquino, que es entrenado por Aaron Glenn, se ha resignado a que la presente campaña, en la que marchan con un ganado y siete perdidos en último lugar del Este de la Conferencia Americana, está perdida.

Por ello prefirieron intercambiar a varias de sus estrellas por reclutamientos para reconstruir la franquicia en las próximas temporadas.

Se desprendieron de Quinnen Williams, tackle que puede jugar como ala defensiva, y del esquinero Sauce Gardner, uno de los mejores de la NFL.

En el caso de Williams, enviado a Cowboys, Jets recibió una selección de primera ronda del Draft 2027, una de segunda ronda para el próximo año y a Mazi Smith, tackle defensivo de 24 años.

A cambio de Gardner, New York obtuvo de Indianapolis Colts un par de selecciones de primera ronda de los Drafts del 2026 y 2027, además del receptor de 23 años Adonai Mitchell.

Entre intercambios actuales y selecciones anteriores ahora los Jets cuentan con dos selecciones de primera ronda y dos de segunda para el Draft 2026 y tres de primera ronda para el 2027.

Dallas equilibró el equipo

Los Cowboys, la franquicia deportiva de mayor valor en el mundo, fue el otro ganador en el cierre de intercambios de la NFL.

Jerry Jones, su propietario, trabajó para equilibrar su equipo, que cuenta con la segunda ofensiva más productiva de la liga y la segunda peor defensiva.

Los Cowboys contrataron al ex de Jets, Quinnen Williams, tackle que puede jugar como ala defensiva, tres veces seleccionado para el Pro Bowl, y al experimentado apoyador Logan Wilson, ex de Cincinnati Bengals, con los que destacó desde el 2020 como líder en recepciones, con 11.

Lo mejor para el equipo de la estrella solitaria es que en un día adquirió dos hombres que prometen mejorar la presión que puede ejercer su defensiva.

Lo malo; perdió selecciones de primera ronda en 2026 y de segunda, en 2027, para obtener a Williams; y una de séptima ronda del próximo año para incorporar a Wilson.

En otros movimientos relevantes Los Angeles Chargers firmaron al liniero Trevor Penning, ex de New Orleans Saints, a cambio de una selección de sexta ronda del Draft de 2027.

Los Chargers también contrataron al esquinero Ja'Sir Taylor, ex de Jets, que recibirá una selección de séptima ronda del Draft 2028.

Los Washington Commanders contrataron al receptor Treylon Burks, ex de Tennessee Titans.EFE

as/gb/laa