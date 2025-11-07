Los Broncos vencen a los Raiders en el comienzo de semana 10 de NFL

Bo Nix (#10) de los Denver Broncos le entrega el balón a J.K. Dobbins (#27) contra los Las Vegas Raiders durante el tercer cuarto del partido disputado en el Empower Field at Mile High el 6 de noviembre de 2025 en Denver, Colorado. ( TYLER SCHANK/GETTY IMAGES/AFP )

Los Denver Broncos derrotaron este jueves por 10-7 a Las Vegas Raiders en cerrado partido que abrió la semana 10 de la temporada de la NFL.

Denver se mantiene en la cima de la división Oeste de la Conferencia Americana (AFC) con ocho juegos ganados y dos perdidos, sector en el que Raiders es último con marca de 2-7.

Con el local, Bo Nix sumó 150 yardas y un envío de anotación.

A pesar de que los Broncos eran amplios favoritos, los Raiders fueron una espina para la ofensiva de Denver que sólo pudo cruzar las diagonales hasta el final del segundo cuarto con un pase hacia Troy Franklin que envió el juego al descanso 7-7.

En el primer periodo Las Vegas tomó ventaja con una carrera Ashton Jeanty.

Los Broncos se mantuvieron en el juego gracias a su agresiva defensiva, líder en capturas de mariscal de campo con 46, seis en este juego sobre Geno Smith.

En el tercer cuarto el equipo entrenado por Sean Payton siguió sin conseguir que su ataque explotara. Incluso Will Lutz falló un intento de gol de campo de 59 yardas.

Partido cerrado

Ni siquiera con el gran trabajo de su defensiva, Denver encontró el camino para otro touchdown.



Tuvo un par de ocasiones, primero, Dondrea Tillman interceptó a Smith, acierto del que no sacaron puntos; una serie después JL Skinner bloqueó una patada de despeje que dejó a su ofensiva a 12 yardas de las diagonales, pero se conformaron con un gol de campo que los puso arriba 10-3.



En el último periodo Daniel Carlson dejó ir la oportunidad de igualar el juego al fallar un gol de campo de 48 yardas.



La semana 10 continuará este domingo con 12 partidos, entre los que destaca el choque entre dos de los mejores de la temporada. Los Tampa Bay Buccaneers, líderes del Sur de la Conferencia Nacional (NFC), recibirá a New England Patriots, primeros en el Este de AFC.



También destaca el choque entre Los Angeles Rams y San Francisco 49ers que luchan por la cima del Oeste de la NFC.



Además, destaca el partido entre Indianapolis Colts y Atlanta Falcons que se efectuará en el Estadio Olímpico de Berlín, como parte de la serie internacional de la NFL.



El lunes concluirá la actividad con la visita de los campeones Philadelphia Eagles a Green Bay Packers.