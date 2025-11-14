El exastro de la NBA, Magic Johnson, presente en el acto de bienvenida de la NFL en Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida (c), el comisionado de la NFL, Roger Goodle (4i), el exbaloncestista estadounidense Earvin Magic Johnson (dcha), y el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco (3d), entre otros, posan durante el acto institucional de bienvenida a la liga nacional de fútbol americano (NFL) a la capital, celebrado este viernes. ( EFE / DANIEL GONZÁLEZ )

Earvin 'Magic' Johnson, legendaria estrella del baloncesto mundial, estuvo presente este viernes en Madrid, durante el acto institucional de bienvenida a la liga nacional de fútbol americano (NFL), en la que posó junto al alcalde de la capital española, José Luis Martínez Almeida.

La leyenda de 66 años, cinco veces campeón de la NBA (1980, 1982, 1985, 1987 y 1998) con Los Angeles Lakers, participó en la presentación del partido de liga regular de la NFL.

En el encuentro los Miami Dolphins se enfrentarán contra los Washington Commanders en el Estadio Santiago Bernabéu (domingo, 15.30 horas), el primero que se jugará en territorio español.

El exbase de 2,06 metros de altura estuvo junto con Almeida, el comisionado de la NFL, Roger Goodle, y el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, con los que participó también en la foto grupal en el acto que tuvo lugar en la Real Casa de Correos (sede del Ayuntamiento de Madrid).