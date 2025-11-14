La boxeadora que saltó al profesionalismo, pero quiere competir en los Centroamericanos de 2026

Su deseo está en subir al ring en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, solo que de momento se quedará ahí, pues la Federación Dominicana de Boxeo Aficionado (Fedoboxa) todavía la mantiene sin una respuesta definitiva.

Miguelina Hernández, la primera mujer dominicana en debutar en unos Juegos Olímpicos (Tokio 2020, en realidad en 2021) le manifestó su interés a la Fedoboxa, de que a pesar de saltar al profesionalismo, ella tiene interés en Santo Domingo 2026, señalados del 24 de julio al 8 de agosto.

"Lo que yo más deseo ahora mi mismo es poder participar, pero creo que no voy a tener la oportunidad, es cuestión de la Federación" de Boxeo, dijo la medallista de bronce de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

La vida de Hernández ha dado un giro en el pasado reciente. El pasado 25 de octubre su hija Jazlyn cumplió su primer año de vida. Luego de su embarazo ella saltó al profesionalismo y ya tiene dos peleas.

La normativa que permite a los profesionales competir en eventos del ciclo olímpico se aprobó a partir de los Juegos Olímpicos de Río 2016.

En el nivel profesional Hernández tiene dos peleas, luego de derrotar el pasado 25 de agosto a Marjone Guzmán Vizcaíno y el 18 de octubre a Carolina Martínez. El próximo 13 de diciembre peleará en el Coliseo Carlos Teo Cruz en las 126 libras o los 57 kg, su categoría en el olimpismo.

El boxeo es uno de los deportes que más medallas da a la República Dominicana.

"Me voy del amateur con ese amarguito", dijo, pero todavía con la esperanza de la respuesta con el permiso de la Federación. "Estoy tratando de que se me dé esa oportunidad de hacer el ciclo olímpico".

Ser profesional y competir amateur tiene un riesgo, como dijo su manejador, Carlos -Caballo Bronco- Adames: si pierdes, puedes bajar de nivel. Ella está dispuesta a enfrentar ese reto. "Claro que sí", dice.

Aún si queda fuera de la selección, la atleta tiene claro que estará en las gradas del torneo de boxeo. "Claro que no me perdería un día apoyando a mis compañeros", dijo.