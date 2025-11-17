Estados Unidos celebra el "ambiente increíble" del Bernabéu en su primer partido de NFL

El receptor abierto número 06 de los Miami Dolphins, Malik Washington (C), escapa del safety número 25 de los Washington Commanders, Darnell Savage (I), durante el partido de la NFL entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 16 de noviembre de 2025. ( OSCAR DEL POZO / AFP )

La NFL, su comisionado Roger Goodell, los medios estadounidenses y también la leyenda de la NBA Earvin Magic Johnson celebraron este domingo el gran éxito del primer partido de la liga de fútbol americano disputado en España, en particular el "ambiente increíble" del Santiago Bernabéu.

"Simplemente un ambiente increíble en el Bernabéu", aseguró la NFL en sus redes sociales para celebrar el Washington Commanders-Miami Dolphins, acabado 16-13 a favor de los de Florida tras la prórroga.

Varios medios estadounidenses destacaron la celebración de Jack Jones, autor de la interceptación decisiva, quien emuló la célebre manera de festejar goles del portugués Cristiano Ronaldo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/17/afp20251116847y2vtv1midresfbnamfootespnfldolphinscommanders-b188d318.jpg Los jugadores se reúnen tras el partido de la NFL entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 16 de noviembre de 2025. (OSCAR DEL POZO / AFP)

Reacciones al final

"A los aficionados de Madrid se les regaló una prórroga", asegura USA Today sobre el encuentro del Bernabéu.

Entre los famosos que comentaron el partido también estuvo Magic Johnson, un gran aficionado de los Commanders.

"Pese a que fuera otra dura derrota para mis Commanders, 13-16 en la prórroga, el comisionado de la NFL Roger Goodell debería estar ilusionado por el hecho de que casi 80.000 aficionados acudieron a ver a los Commanders contra los Dolphins en Madrid", escribió la leyenda de la NBA.