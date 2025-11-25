Dirección de deportes de la Policía reconoce gestión de Guzmán Peralta

La dirección de deportes de la Policía Nacional reconoció al mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta por los avances alcanzados en el fortalecimiento del deporte policial y en el respaldo a iniciativas deportivas en barrios vulnerables.

"Es un gesto de gratitud de todos los integrantes de nuestra dirección, señaló el general Jacobo Mateo Moquete, director de deportes de la institución, al momento de entregar una infografía a Guzmán Peralta que resume en imágenes importantes eventos deportivos durante su gestión.

Agregó que, bajo su administración, el área deportiva fue elevada al rango de dirección, se amplió el personal técnico y se impulsaron proyectos deportivos en sectores como Los Guandules, La Ciénaga y La Zurza, donde hoy la Policía tiene un gran acercamiento con clubes, iglesias y líderes comunitarios.

Se empujó la inclusión

Se impulsó también la inclusión, el que permitió el ingreso del atleta sordomudo Cristopher Melenciano, medallista internacional y campeón de los 400 metros en los Juegos Deportivos Militares de 2024 y 2025.

Los equipos de ciclismo y boxeo, campeones de los Juegos Deportivos FFAA-PN 2025, acompañaron el reconocimiento, logrando retornar al primer lugar después de 15 y 10 años sin ganar, respectivamente.

La halterofilia estuvo representada por las pesistas olímpicas Beatriz Pirón y Yudelina Mejía, sargento y cabo de la institución, respectivamente.

En octubre pasado, Mejía logró una actuación histórica en el Mundial de Levantamiento de Pesas de Noruega, convirtiéndose en la primera dominicana o dominicano en alcanzar medalla de Oro en un evento mundial u olímpico de la disciplina.

Mejía fue ascendida a sargento y Beatriz Pirón será promovida a segundo teniente luego de obtener el título universitario de licenciada en contabilidad.