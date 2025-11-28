Los Bears bailan a los campeones

Los Chicago Bears vencieron a los Philadelphia Eagles en el partido del viernes por la noche en la NFL ( FUENTE EXTERNA )

Los Chicago Bears sellaron este viernes su quinta victorias consecutiva y la novena en sus últimos diez partidos, al dominar 24-15 a los Philadelphia Eagles, vigentes campeones de la NFL, a domicilio.

Los Bears reforzaron su primera plaza en el norte de la Conferencia Nacional (NFC) y dejaron en evidencia a los Philadelphia Eagles, que perdieron su segundo partido consecutivo tras la última derrota sufrida en el campo de los Dallas Cowboys.

Fue una prueba de fuerza del equipo de Ben Johnson, que ante el mejor corredor de la NFL, Saquon Barkley, acabó el encuentro con dos jugadores con más de cien yardas por tierra: D'Andre Swift, ex de los Eagles, y el novato Kyle Monangai, cada vez más dominante.

Monangai sumó 130 yardas con 22 carreras y anotó un 'touchdown'. Swift consiguió 125 yardas con 18 carreras y también firmó un 'TD' para los Bears, en los que el 'quarterback' Caleb Williams acabó con 154 yardas lanzadas (17 de 36 en pases), con un pase de anotación y una interceptación.

Números como los de Monangai y Swift no se veían en los Bears desde hace cuarenta años.

En total, los Bears recorrieron 281 yardas por tierra y tan solo concedieron 81 a los Eagles, en los que Barkley se quedó en 56 yardas personales, con trece carreras.

Jalen Hurts, el MVP del último Súper Bowl, sumó 230 yardas aéreas, con dos pases de 'touchdown' y una interceptación.

Ben Johnson, en su primer año en el banquillo de los Bears, ya aseguró la primera campaña con balance positivo desde 2018 para un equipo que el curso pasado terminó con un modesto 5-12.

Comenzaron con dos derrotas, frente a los Minnesota Vikings y los Detroit Lions, pero desde entonces han ganado nueve de diez.

Les espera ahora un final de temporada intenso, con el segundo calendario más complicado de la liga, en el que pelearán por regresar a los 'playoffs' por primera vez desde 2021.

Dominio de Bears en el viento de Philly

Fue una prueba estelar de los Bears, que desactivaron a los Eagles en la tarde con mucho viento del Lincoln Financial Field de Philadelphia, donde la gran mayoría del público dejó las gradas con el partido todavía en desarrollo.

Swift inauguró el marcador con una carrera de tres yardas en el primer período y un gol de campo de Cairo Santos dio ventaja 10-3 al descanso a los Bears, frente unos Eagles que solo pudieron anotar un gol de campo.

Philadelphia reaccionó en el tercer período y recortó gracias a un pase de 33 yardas de AJ Brown para el primer 'TD' de la tarde de su equipo, pero la inercia siguió a favor de los Bears cuando los de Nick Sirianni fallaron la conversión de un punto extra.

Los Bears se quedaron arriba 10-9 y volvieron a morder con una carrera de cuatro yardas para el 'TD' de Monangai y una línea de 28 yardas de Williams para Cole Kmet que puso la sentencia sobre el partido en el 24-9.

Jalen Hurts lideró a los Eagles hacia el 'TD' del 24-15, obra de AJ Brown tras una recepción de cuatro yardas. Pero Sirianni apostó por una conversión de dos puntos en vez de conformarse con uno.

Su equipo no la consiguió y, con dos posesiones de distancia, las opciones de los campeones se acabaron. EFE

