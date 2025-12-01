Josh Allen impone récord de anotaciones en triunfo de Bills sobre Steelers

Josh Allen #17 de los Buffalo Bills calienta antes de un partido contra los Pittsburgh Steelers en el Acrisure Stadium el 30 de noviembre de 2025 en Pittsburgh, Pensilvania. ( JUSTIN K. ALLER/GETTY IMAGES/AFP )

Josh Allen impuso este domingo un nuevo récord de más anotaciones terrestres para un 'quarterback' en la NFL en el triunfo de los Buffalo Bills 7-26 sobre los Pittsburgh Steelers en juego de la semana 13.

Allen llegó a 76 'touchdowns' por acarreo, con lo que superó a Cam Newton, leyenda de Panthers, quien poseía la marca, con 75.

La victoria confirmó a los Bills en el lugar dos del Este de la Conferencia Americana (AFC) con marca de 8-4; los Steelers son segundos en Norte de la AFC por debajo de los Baltimore Ravens, aunque ambos tienen récord de 6-6.

Aaron Rodgers apareció en los controles de Pittsburgh a pesar de tener tres fracturas en la muñeca izquierda, la cual protegió con una férula.

Las defensivas dominaron la primera mitad con una intensa presión sobre ambos 'quarterbacks'. Pittsburgh tomó ventaja 7-0 con un acarreo de Jaylen Warren en el segundo cuarto; Bills respondió, 7-3, vía un gol de campo antes del descanso.

En la segunda mitad la defensiva de Bills mantuvo el pulso.



En la primera ofensiva de Steelers Joey Bosa tackleó por la espalda a Rodgers y provocó un balón suelto que recuperó Christian Benford, quien llevó el ovoide a las diagonales para dar la vuelta al marcador 7-10.



El golpe abrió la nariz de Rodgers, quien también se resintió de la fractura en la muñeca por lo que abandonó el juego para ser evaluado, fue sustituido por Mason Rudolph, quien en su primera serie fue interceptado por Christian Benford.



La ofensiva de Buffalo capitalizó el acierto a través de un envío de anotación hacia Keon Coleman para distanciarse 7-16.

Regresó para ganar

Aunque Rodgers volvió al campo el equipo local no levantó.



En el último periodo la defensiva de Steelers se dobló y Bills lo aprovechó con un acarreo de Josh Allen. Un gol de campo de Matt Prater selló el triunfo de 7-26.



También este domingo los Seattle Seahawks blanquearon 26-0 a los Minnesota Vikings con gran actuación de su defensiva, que interceptó cuatro veces a Max Brosmer, pasador de Vikings.



En otro partido los Chargers vencieron 31-14 a los Raiders.

La semana 13 cerrará este lunes, cuando los New England Patriots reciban a los New York Giants.





