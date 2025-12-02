Jaxson Dart no cambiará su agresividad a pesar del riesgo de conmoción cerebral

El novato de 22 años Jaxson Dart, mariscal de campo de los New York Giants, aseveró que no cambiará su agresiva manera de jugar a pesar de haber sufrido una conmoción cerebral en las semana nueve de la temporada de NFL que lo dejó fuera un par de partidos.

"Me van a pegar tanto si estoy dentro como fuera de la bolsa de protección. Esto es fútbol americano, no estamos jugando 'soccer'. He jugado así toda mi vida. Pongan mis vídeos de la preparatoria y de la universidad. Mi manera de jugar no le sorprende a nadie", subrayó el mariscal de campo.

Dart fue reclutado en la primera ronda del Draft de abril pasado por los Giants, equipo en el que gracias a su calidad ganó la titularidad sobre el veterano Russell Wilson y Jameis Winston.

El chico originario de Kaysville, Utah, se ha distinguido por su habilidad para salir de la bolsa de protección y llevar el balón por tierra, algo que le ha costado varios golpes en la cabeza.

Ha recibido muchos golpes

En la semana nueve, uno de esos golpes, en una tackleada, lo sacó del partido y lo mantuvo dos partidos en protocolo de conmoción cerebral; además, ha sido examinado por golpes en la cabeza en otros tres partidos.

A pesar de las recomendaciones de sus entrenadores de deslizarse con más frecuencia para evitar estos golpes en la cabeza, Jaxson Dart se mostró temerario en su reaparición del lunes pasado en el juego que Giants perdió 33-15 ante los New England Patriots.

En este partido, durante el primer cuarto, el pasador recibió un brutal impacto del apoyador Christian Elliss, cuando corría sobre la línea de banda, que lo hizo volar fuera del campo. Dart se levantó de inmediato con gran agilidad para regresar a comandar su ofensiva como si nada hubiera pasado.

"Obviamente mis entrenadores no quieren que reciba golpes innecesarios, pero veo a quarterbacks que juegan como yo. Está Josh Allen, veo a Patrick Mahomes, ellos también reciben golpes muy fuertes, no soy una anomalía aquí; así es el fútbol americano", insistió el exestrella de los Ole Miss Rebels del fútbol americano colegial. EFE

as/gb/laa