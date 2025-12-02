Santo Domingo 2026: Comité Organizador anuncia terminación de primeros apartamentos de la villa

Ysidro García, vicepresidente ejecutivo de Banreservas, habla durante la visita a la Villa Centroamericana este martes. Figuran, José P. Monegro, presidente del Comité Organizador de los Juegos Santo Domingo 2026; Fernando Teruel, viceministro de Deportes; Luisín Mejía, presidente de Centro caribe Sports, Daniel Archibald, entre otros ejecutivos de la entidad bancaria, y directivos del Comité Organizador de los Juegos. ( FUENTE EXTERNA )

El Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 anunció la terminación de las primeras 320 unidades de apartamentos que acogerán a los más de seis mil atletas provenientes de 37 naciones de la región.

El anuncio fue hecho la mañana de este martes por José P. Monegro, presidente del Comité Organizador del magno evento, durante un encuentro efectuado en el complejo de apartamentos situado en Santo Domingo Este.

En el acto participaron Luis Mejía, presidente de Centro Caribe Sports; ejecutivos del banco de Reservas, fiduciaria Reservas, Comité Organizador, ministerio de Deportes y desarrolladores del proyecto.

Los primeros 320 apartamentos totalmente terminados, corresponden a la primera de cuatro etapas del proyecto habitacional que servirá de villa a los deportistas que tomarán parte en los juegos. Se espera querer las otras tres fases estén concluidas en el primer trimestre del próximo año.

"Esta es una sorpresa agradable", proclamó Monegro, agradeciendo la decisión del presidente Luis Abinader por acoger este modelo que se construye en una alianza publico privada entre el banco de Reservas, la fiduciaria Reservas y el sector privado.

Sostuvo que el complejo habitacional "se ha convertido en un proyecto modelo" que trasciende el concepto de villa deportiva. "Esto está muy bien", expresó.

La villa Centroamericana y del Caribe consta de unos 150 edificios de ocho apartamentos cada uno. Cada apartamento está totalmente climatizado y consta de sala, comedor, tres habitaciones, cocina, balcón, baños y otras facilidades.

En la actividad también hizo uso de la palabra Isidro García, vicepresidente del banco de Reservas, así como Miguel Ramos, vicepresidente ejecutivo de esa entidad bancaria.

También Luis Mejía, el profesor Fernando Teruel, viceministro de Deportes y el ingeniero Máximo Bisonó.

En los juegos se esperan deportistas de 37 naciones de Centroamérica y el Caribe, los cuales estarán compitiendo en 40 deportes, 56 disciplinas y 64 modalidades.