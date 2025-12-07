Los Bears no pueden romper su maleficio ante los Packers

Los Green Bay Packers prolongaron este domingo su dominio sobre los Chicago Bears, a quienes vencieron 28-21 para firmar su duodécimo triunfo en sus últimos 13 cruces, arrebatándoles además el liderato de su división.

Con esta victoria, los Packers (9-3-1) pasan a ocupar la plaza directa de 'playoff' correspondiente a la División Norte de la Conferencia Nacional, mientras que los Bears (9-4) quedan ahora relegados a una 'wildcard'.

Packers y Bears, el gran duelo de la NFL, volverán a verse las caras dentro de dos semanas, esta vez en Chicago, en un duelo que promete ser apasionante y que puede resultar decisivo en la pelea por la división de cara a la fase final.

Los Bears se quedan helados

La temperatura en Green Bay (Wisconsin) cuando arrancó el partido este domingo era de -8 grados Celsius, con una sensación térmica de -14.

Los Bears llegaban con cinco victorias consecutivas y como líderes de la división, pero los Packers, que acumulaban tres triunfos seguidos, contaban con el factor psicológico a su favor de estar dominando esta gran rivalidad en los últimos años.

Jordan Love, el mariscal de campo de los Packers, completó 17 de 25 pases para 234 yardas, con tres envíos que terminaron en 'touchdown'. Sin embargo, sufrió una intercepción que pudo costarle cara a Green Bay.

Por su parte, Caleb Williams completó 19 de 35 pases para 186 yardas de los Bears, dos para 'touchdown' y también sufrió una intercepción.

Los Bears remaron a contracorriente durante todo el partido, en un esfuerzo agotador que no les dio recompensa.

El marcador no se movió hasta el segundo cuarto, cuando Green Bay se adelantó con un 'touchdown' de Christian Watson tras recibir un pase de 23 yardas de Love.

Los Bears respondieron poco después con un 'field goal' de Cairo Santos, pero el brasileño cometió un grave error con un 'kickoff' defectuoso, colocando el balón en la yarda 40 de los Packers con 1:14 para el descanso.

Los Packers completaron una serie ofensiva casi perfecta, de 60 yardas en 4 jugadas y 36 segundos, que culminó con un touchdown de Bo Melton tras recibir un pase de Jordan Love desde más allá de la mitad del campo. 14-3 al descanso.

Chicago empezó agresivo el segundo tiempo, anotando un 'touchdown' complementado con una conversión de dos puntos. Huyendo de la defensa de los Packers, Williams mandó un pase a Olamide Zaccheaus que lo atrapó volando dentro de la zona de anotación.

La respuesta de los Packers fue otro 'touchdown' de Watson, esta vez tras recorrer 34 yardas después de recibir un pase de Love.

Con otro 'field goal' de Santos, los Bears volvieron a poner el partido a una sola posesión (21-14) antes del último cuarto.

Chicago llegó a empatar el duelo con 'touchdown' con una serie muy elaborado, de 11 jugadas para 80 yardas en más de 8 minutos y medio. Colston Loveland recibió un pase de Williams desde la misma zona roja y solo tuvo que atravesar la línea de anotación.

Pero Josh Jacobs volvió a poner por delante a los Packers (28-21) con un 'touchdown' desde corriendo unas pocas yardas desde la misma zona roja.

A los Bears les quedaban 3 minutos y 32 segundos para responder. Lograron avanzar hasta la yarda 14 de Green Bay, pero en el cuarto intento y con 17 segundos en el reloj, Williams se arriesgó y su pase hacia Cole Kmet terminó interceptado por Keisean Nixon. Adiós al partido.

Los Broncos y los Rams no fallan

En otros partidos del segundo turno de este domingo de la semana 14 de la NFL, los Denver Broncos derrotaron 17-24 a los Raiders de Las Vegas, mientras que los Rams de Los Angeles dieron una paliza 17-45 a los Arizona Cardinals.

Broncos (11-2) y Rams (10-3) lideran sus respectivas divisiones y también las dos conferencias. EFE

at/laa