Policía culmina agenda deportiva 2025 con almuerzo en Cristo Rey y Las Cañitas

El general Jacobo Mateo Moquete y su esposa mientras servían el almuerzo a los niños deportistas en Las Cañitas ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional culminó su agenda de actividades deportivas y comunitarias del año 2025 con jornadas de convivencia, orientación y apoyo a niños y adolescentes de sectores vulnerables, desarrolladas el sábado en Cristo Rey y el domingo en Las Cañitas.

Con la actividad la institución del orden reafirma s u compromiso con la prevención de la violencia y el fortalecimiento del tejido social a través del deporte.

En Cristo Rey, se realizó un almuerzo con la presencia del sacerdote Francisco Batista (Padre Pancho), de la Parroquia Cristo Rey, y Domingo Morel, presidente de la Liga Team Liguilla, y el general Jacobo Mateo Moquete, director de deportes de la Policía Nacional

Las actividades continuaron el domingo en Las Cañitas, donde se compartió un almuerzo con niños y adolescentes de la Liga de Béisbol Futuro Marte y el Club Las Cañitas, junto al sacerdote Marcelino Mieses y los oficiales que dirigen la institución en el barrio, en un ambiente de integración, cercanía policial y diálogo directo con la comunidad.

Tanto el padre Pancho como el padre Marcelino elogiaron la cercanía que ha tenido el mayor general Guzmán Peralta a través del deporte con los barrios vulnerables, lo que definieron como herramienta indispensable para que la Policía pueda lograr la cercanía que demandan los nuevos tiempos.

Palabras de agradecimiento

El general Mateo Moquete agradeció las palabras de los sacerdotes y dijo que el mayor general Guzmán Peralta respalda todas las iniciativas que tienen como objetivo mejorar la convivencia social de la institución con la comunidad.

En la actividad participaron además los dirigentes deportivos Raúl Vásquez y José Salcedo, del baloncesto del sector, así como Elvin Marte, presidente de la Liga de Béisbol Futuro Marte, reafirmando el trabajo conjunto entre liderazgo comunitario, deporte y Policía Nacional.