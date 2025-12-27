Carlsen se complica el triunfo tras ceder ante Artémiev, que empata en cabeza con Niemann

El noruego Magnus Carlsen, número uno del mundo, se complicó el triunfo en los Mundiales de ajedrez de rápidas y blitz que se disputan en Doha hasta el 31 de diciembre tras perder este sábado ante el ruso Vladislav Artémiev, de 27 años, que a la conclusión de la segunda jornada lidera la clasificación junto al estadounidense Hans Niemann.

Artémiev se impuso al principal favorito en la séptima ronda tras engañarle en la apertura y rematarlo sin fallo. Carlsen, que cerró la primera jornada con tablas contra el indio Arjun Erigaisi tras imponerse en el resto de partidas, abandonó la sala visiblemente contrariado y llegó a golpear a una cámara de televisión que seguía sus pasos.

A falta de cuatro rondas, la clasificación general la encabezan Artémiev y Niemann, que empatan a 7,5 puntos, seguidos por Carlsen, el serbio Alexey Sarana, el turco de 14 años Yagiz Kaan Erdogmus y el uzbeko Nodirbek Abdusattórov, campeón en 2021, todos con siete.

En categoría femenina también hay un doble empate en cabeza, donde la china Zhu Jiner y la india Humpy Koneru suman 6,5 puntos cada una, medio punto más que el grupo perseguidor, formado por una decena de jugadoras.

Este domingo se completarán las partidas rápidas en Doha con un total de 13 rondas en tres días para el abierto y 11 para el femenino. El 29 y el 30 de diciembre serán de blitz.