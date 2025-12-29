Philip Rivers no se arrepiente de haber salido del retiro a los 44 años, pese a derrotas
El ocho veces Pro Bowl no lo pensó, dejó la lista de semifinalistas candidatos al Salón de la Fama, para reiniciar su tiempo de espera de cinco años en retiro
Philip Rivers, quarterback de 44 años de los Indianapolis Colts, afirmó este lunes que no se arrepiente de haber salido del retiro a pesar de las tres derrotas consecutivas que acumula con su equipo en la temporada de la NFL.
"Les dije que no me iba a arrepentir de volver y no me arrepiento. Más allá de no haber ganado han sido tres semanas fantásticas. Solo puedo decir que lo volvería a hacer una y otra vez. Ha sido increíble", aseveró el mariscal de campo.
Rivers se retiró de la NFL en enero del 2021, al final la campaña 2020, después de 17 años de carrera en los que se convirtió en leyenda en los controles de los Chargers y de jugar una última campaña con los Colts.
El 8 de diciembre pasado, día en el que cumplió 44 años, Indianapolis lo llamó debido a las lesiones de Daniel Jones y de Anthony Richardson, sus pasadores principales, y de Riley Leonard, su tercer quarterback.
El ocho veces Pro Bowl no lo pensó, dejó la lista de semifinalistas candidatos al Salón de la Fama, para reiniciar su tiempo de espera de cinco años en retiro para aspirar a ingresar.
Incluso dijo que habría sido una locura no tomar el reto de intentar llevar a los Colts a los playoffs, algo que no consiguió, a pesar de que sus actuaciones superaron las expectativas.
En tres partidos, Rivers completó el 63 por ciento de sus 92 intentos de pase para 544 yardas, sumó cuatro envíos de anotación y sufrió tres intercepciones en las derrotas ante Seattle Seahawks, San Francisco 49ers y Jacksonville Jaguars.
En su más reciente duelo, del domingo pasado, ante Jaguars, completó 17 de 30 pases para 147 yardas, un touchdown y una intercepción, además de que fue capturado dos veces.
"Éste fue probablemente el peor partido que he jugado de los tres. Simplemente no pude encontrar la sincronización ni el ritmo", reconoció.
Los Colts están fuera de playoffs
Los Colts ya no tienen posibilidades de clasificar a playoffs, pero criticó a los que dicen que el último partido de la temporada del próximo domingo ante Houston Texans no tiene importancia.
"Decir que un partido es sin importancia no está en mi ADN. Esos partidos que jugábamos en el patio trasero cuando teníamos 10 años, no eran sin importancia, ¿verdad?. A nadie le importaban, pero ibas a casa llorando, si perdías, o te ibas a casa feliz, si ganabas. Todo lo que hacemos importa", subrayó.
Philip Rivers mencionó que una vez que termine la campaña con Indianapolis planea regresar a Fairhope, Alabama, para ocupar su puesto de entrenador del colegio St. Michael Catholic, algo que hacía antes de acudir al llamado de los Colts. EFE
