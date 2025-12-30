Los Falcons sorprenden y vencen a los Rams en el cierre de la semana 17 de la NFL

El quarterback de los Falcons de Atlanta Michael Penix Jr. trabaja ante los Broncos de Denver en el encuentro del domingo 17 de noviembre del 2024. ( ARCHIVO/AP )

Los Atlanta Falcons sorprendieron este lunes con su victoria 27-24 sobre Los Angeles Rams en el partido que cerró la semana 17, penúltima de la temporada de la NFL.

Los Falcons, que ya están eliminados, tienen siete triunfos y nueve derrotas en el tercer lugar de la división Sur de la Conferencia Nacional (NFC).

Los Rams, con marca de 11-5, se mantienen en el tercer escalón del Oeste de la NFC. Se ubican como el número seis entre los siete clasificados a la postemporada.

Con Atlanta, Kirk Cousins pasó para 126 yardas y una anotación. También lució Bijan Robinson con 195 yardas y dos 'touchdowns', uno por recepción y el otro por acarreo.

Los Falcons establecieron una consistente serie en el primer cuarto que arrastró 65 yardas en 11 jugadas a la defensiva visitante hasta el envío a las diagonales que atrapó Bijan Robinson que colocó el juego 7-0.

Defensa anotadora

En el segundo cuarto la defensiva de Atlanta también sumó en el marcador. Jessie Bates interceptó un pase demasiado alto enviado por Matthew Stafford, que el esquinero llevó de regreso hasta la anotación para alargar la ventaja 14-0.

La fuerza defensiva se volvió a hacer presente hacia el final del periodo con otra intercepción, a cargo de Xavier Watts, acierto que la ofensiva capitalizó con una espectacular escapada de 93 yardas hasta la zona pintada de Bijan Robinson, que puso el marcador 21-0 antes del descanso.

Los Rams despertaron en el tercer cuarto gracias a un gol de campo de Harrison Mevis, un envío de 'touchdown' hacia Terrance Ferguson y a un bloqueo de gol de campo que realizó Jared Verse, quien recuperó el balón y lo llevó 76 yardas hasta la anotación.

Atlanta sólo sumó en un intento de gol de campo de 56 yardas que hizo bueno Zane González para mantener el mando 24-17.

En el último periodo Los Angeles mantuvieron el impulso y empataron 24-24 con un 'touchdown' vía recepción de Puka Nacua.

A pesar del dominio de los Rams en la segunda mitad, en la última ofensiva los Falcons se acercaron a distancia para un gol de campo de 51 yardas que conectó Zane González para redondear la victoria 27-24.