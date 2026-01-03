49ers-Seahawks, Bucs-Panthers acaparan la atención en la jornada sabatina de la NFL

Jauan Jennings #15 de los San Francisco 49ers corre para un touchdown contra los Chicago Bears durante el cuarto cuarto del juego en el Levi's Stadium el 28 de diciembre de 2025 en Santa Clara, California. ( EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP )

El duelo por la cima de la Conferencia Nacional (NFC) entre 49ers y Seahawks, y los partidos por el primer lugar divisional Buccaneers-Panthers y Steelers-Ravens acaparan los reflectores en la semana 18, última de la temporada regular de la NFL.

La actividad arrancará el sábado con el duelo más atractivo de la jornada. Los San Francisco 49ers y Seattle Seahawks definirán al campeón de la división Oeste y al número uno de la NFC.

Los 49ers se han sobrepuesto a una campaña llena de lesiones en la que prácticamente todo el año se mantuvieron en la tercera plaza de su sector, pero las seis victorias consecutivas que acumularon en el cierre los tienen a un triunfo de acabar como el mejor equipo de la Conferencia Nacional.

No será sencillo que obtengan su objetivo ante unos Seahawks que son favoritos por su equilibrio entre ofensiva y defensiva. Además, llegan a este juego también con seis triunfos en fila.

San Francisco tiene una motivación especial. De imponerse ante su gente en el Levi's Stadium a Seattle asegurarán jugar todos sus partidos de playoffs en casa, incluida la final de la NFC y el Super Bowl, ya que su estadio será sede del duelo por el título de la NFL el próximo 8 de febrero.

Disputa divisional

En el otro choque sabatino, entre Buccaneers y Panthers, está en juego el primer puesto del Sur de la NFC.

Los Panthers tienen en sus manos el título de la división, sólo tienen que ganar. Los Bucs, además de vencer a Carolina, deberán esperar que el domingo los Atlanta Falcons caigan ante los New Orleans Saints para obtener la cima del sector; una victoria de Falcons dará el campeonato de la división a Carolina.

Entre los 14 partidos programados para el domingo, la atención estará puesta en la visita de los Baltimore Ravens a los Pittsburgh Steelers.



Este encuentro es de vida o muerte entre dos de los equipos con una de las rivalidades más enconadas de la NFL; está en juego la clasificación a playoffs y el título del Norte de la Conferencia Americana (AFC).

El que gane entre Ravens y Steelers obtendrá el campeonato del sector y la clasificación a la postemporada; el que pierda está eliminado.

El título de la división Sur de la AFC también se definirá el domingo. Si los Jacksonville Jaguars vencen a los Tennessee Titans ganarán la división, pero si pierden y los Houston Texans se imponen a los Indianapolis Colts, el equipo del entrenador DeMeco Ryans será el monarca.