Seattle derrota a los 49ers, amarra el título del Oeste y el número uno de la NFC

Zach Charbonnet #26 de los Seattle Seahawks anota un touchdown contra Malik Mustapha #6 de los San Francisco 49ers durante el primer cuarto de un juego en el Levi's Stadium el 3 de enero de 2026 en Santa Clara, California. ( LACHLAN CUNNINGHAM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP) )

Los Seattle Seahawks se impusieron este sábado 3-13 a los San Francisco 49ers con lo que obtuvieron el título de la división Oeste y el primer lugar de la Conferencia Nacional (NFC) de la NFL.

Gracias a concluir en la semana 18, última de la temporada, como los mejores de la NFC, los Seahawks, que tienen marca de 14-3, descansarán en la primera ronda de los playoffs en los que serán locales en todos su partidos.

Los 49ers, con marca de 12-5, ocupan el segundo lugar del Oeste; ya tienen su boleto a la postemporada.

Los Seahawks dominaron el primer cuarto del juego gracias al gran trabajo de su defensiva y a su consistente ataque terrestre en el que Kenneth Walker y Zach Charbonnet fueron imparables; obtuvieron ventaja de 0-7 con un acarreo de 27 yardas de Charbonnet.

Alternativas del segundo tiempo

En el inicio del segundo cuarto, a pesar de su amplio dominio, Seattle no logró ampliar la ventaja por la falla de Jason Myers en un gol de campo de 47 yardas; pero el continuo dominio le dio otra oportunidad a Myers en la siguiente serie que ahora sí capitalizó en una patada de 45 yardas para ampliar la distancia 0-10.

Antes del descanso los 49ers rompieron el cero vía un gol de campo de 48 yardas de Eddy Pineiro que lo acercó 3-10.

El aplastante dominio del ataque terrestre de los Seahawks se mantuvo en la segunda mitad, aunque fallaron en sus intentos de convertir un touchdown.

En el último periodo, Seattle amplió su ventaja 3-13 con otro gol de campo de Myers y con el apoyo de su defensiva, que interceptó por conducto de Drake Thomas a cuatro yardas de su zona de anotación, controlaron el juego y consumaron la victoria.

Más temprano los Tampa Bay Buccaneers derrotaron 16-14 a los Carolina Panthers.

Con el triunfo, los Bucs serán campeones del Sur de la NFC y clasificarán a los playoffs si este domingo los New Orleans Saints vencen a los Atlanta Falcons, y los Panthers estarán eliminados.

Si los Falcons se imponen a los Saints, Carolina será el monarca del Sur, jugará postemporada y Tampa Bay será el eliminado.

La actividad de la última semana de la campaña continuará el domingo con 14 juegos, entre los que llama la atención el duelo de Pittsburgh Steelers contra Baltimore Ravens, en el que el ganador será el campeón del Norte de la Conferencia Americana y se clasificará a los playoffs; el que pierda está eliminado.