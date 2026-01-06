John Harbaugh, campeón en el Super Bowl XLVII, fuera de los Ravens tras 18 años

John Harbaugh es un futuro miembro del Salón de la Fama y una atractiva opción para los equipos que buscan 'coach' para la siguiente temporada. ( AFP )

Los Baltimore Ravens de la NFL anunciaron este martes que John Harbaugh, quien los llevó a ganar el Super Bowl XLVII, dejó de ser su entrenador en jefe luego de 18 temporadas.

Los Ravens despidieron a Harbaugh después de que perdió la batalla por el campeonato de la división Oeste de la Conferencia Americana en el último partido de la campaña, del domingo pasado, ante los Pittsburgh Steelers, derrota que los dejó fuera de los playoffs.

En su tiempo en Baltimore el 'coach' lideró al equipo a ganar dos títulos de la Conferencia Americana, un Super Bowl y seis títulos divisionales; fue designado entrenador del año en el 2019.

Entre 2008 y 2025 obtuvo 180 victorias y 113 derrotas, en playoffs su récord fue de 13-11.

Estos registros hacen del entrenador de 63 años un futuro miembro del Salón de la Fama y una atractiva opción para los equipos que buscan 'coach' para la siguiente temporada.

Tercero en la historia de los Ravens

John Harbaugh fue el tercer entrenador en la historia de los Baltimore Ravens, que fueron fundados en 1996 bajo la dirección de Ted Marchibroda, su primer 'coach, quien los entrenó hasta la campaña de 1998; el segundo fue Brian Billick, quien lideró al equipo entre 1999 y 2007.

Harbaugh, es el quinto entrenador despedido luego de la finalización de la temporada 2025 de la NFL.

El primero fue Raheem Morris, quien quedó fuera de los Atlanta Falcons el domingo pasado, después de terminar el año con ocho juegos ganados y nueve derrotas que los dejaron fuera de la postemporada.

El lunes anterior se unieron a los entrenadores desempleados los nombres de Kevin Stefanski, quien fue despedido de los Cleveland Browns tras seis temporadas.

Pete Carroll, veterano de 74 años, que dejó a Las Vegas Raiders que acumularon tres triunfos y 14 tropiezos, y Jonathan Gannon, que salió a los Arizona Cardinals, también con marca de 3-14. EFE

