Gianni Infantino acude al Patriots-Chargers de la NFL

El presidente de la FIFA está visitando habitualmente Estados Unidos que serán utilizados en el Mundial de este año

    Gianni Infantino acude al Patriots-Chargers de la NFL
    Gianni Infantino comparte con el dueño de los New England Patriots, Robert Kraft, en el partido de fin de semana de Wild Card en la NFL en el Gillette Stadium. (AFP)

    Gianni Infantino, presidente de la FIFA, acudió este domingo al partido entre los New England Patriots y Los Angeles Chargers en el Gillette Stadium de Foxborough, correspondiente a la ronda de comodines de los playoffs de la NFL.

    Infantino estuvo sentado al lado del dueño de los Patriots, Robert Kraft, con el que se le vio conversar y sonreír durante el desarrollo del encuentro.

    Una visita habitual

    El presidente de la FIFA está visitando habitualmente Estados Unidos, que el próximo verano albergará junto a Canadá y a México el Mundial de fútbol.

    • El Gillette Stadium será una de las sedes estadounidenses de la próxima Copa del Mundo. EFE

