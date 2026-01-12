Gianni Infantino acude al Patriots-Chargers de la NFL
El presidente de la FIFA está visitando habitualmente Estados Unidos que serán utilizados en el Mundial de este año
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, acudió este domingo al partido entre los New England Patriots y Los Angeles Chargers en el Gillette Stadium de Foxborough, correspondiente a la ronda de comodines de los playoffs de la NFL.
Infantino estuvo sentado al lado del dueño de los Patriots, Robert Kraft, con el que se le vio conversar y sonreír durante el desarrollo del encuentro.
Una visita habitual
El presidente de la FIFA está visitando habitualmente Estados Unidos, que el próximo verano albergará junto a Canadá y a México el Mundial de fútbol.
- El Gillette Stadium será una de las sedes estadounidenses de la próxima Copa del Mundo. EFE
