La resiliencia de Purdy y Allen; motores de 49ers y Bills rumbo a la ronda divisional

Brock Purdy en el mariscal de campo de los San Francisco 49ers ( AFP )

La resiliencia mostrada por Brock Purdy, quarterback de los San Francisco 49ers, y Josh Allen, pasador de los Buffalo Bills, fue determinante en el camino de sus equipos a la ronda divisional de los playoffs de la NFL.

El domingo pasado, Purdy corroboró que cuenta con una mentalidad blindada ante la adversidad de un partido en el que los 49ers partían como víctimas ante los campeones Philadelphia Eagles.

El mariscal de campo de 26 años se sobrepuso a dos intercepciones y terminó el juego con dos envíos de anotación, el segundo a tres minutos del final para remontar y vencer 19-23 sobre los monarcas.

Su actuación fue una continuación de lo que ha sido su carrera y las adversidades que ha superado en la presente campaña.

El Sr. Irrelevante trabaja por quitarse ese mote

Brock Purdy ha trabajado para sacudirse aquel mote de Sr. Irrelevante con el que llegó a la NFL, luego de ser reclutado por los gambusinos en el último lugar del Draft del 2022.

Destinado en aquella campaña a ser el tercer quarterback, se encontró en los controles como titular después de las improbables lesiones de Trey Lance y Jimmy Garoppolo para llevar al equipo a la final de la Conferencia Nacional ante los Eagles, partido que perdió y salió lastimado del codo derecho por un golpe de un defensivo.

La revancha le llegó el domingo y cumplió a pesar de la oscuridad que pintó en esas dos intercepciones, y que se complicó aún más con la baja de George Kittle, su válvula de seguridad, quien se rompió el tendón de Aquiles.

El partido ante Philadelphia fue un reto a la altura de lo que Purdy vivió en la campaña, lastimado del hombro y pie izquierdo en la semana dos, que le hizo perderse dos juegos, más otros seis de baja ante la gravedad que tomó la lesión del pie.

El chico volvió para llevar a San Francisco, con todo y múltiples lesiones de varios titulares, a los playoffs, en los que ya superó a los campeones Eagles en la ronda de comodines y ahora va por los Seattle Seahawks, el equipo número uno de la Conferencia Nacional, al que se medirá en la ronda divisional.

No se quedó atrás la actuación de Josh Allen en el triunfo de los Bills 24-27 sobre los Jacksonville Jaguars.

El Jugador Más Valioso de la temporada pasada demostró por qué es el favorito para repetir la distinción.

Allen cerró la temporada con una lesión en el pie derecho que limitó sus movimientos en el juego ante Jaguars, en el que también se lastimó los dedos de la mano derecha al chocar contra el casco de un compañero y estuvo cerca de no regresar al campo por un golpe en la cabeza que lo envió a revisión para protocolo de conmoción cerebral.

A pesar de ello tuvo un partido brillante. Completó 28 de 35 pases, para un 80 por ciento de efectividad, con los que sumó 273 yardas y conectó una anotación; además, acumuló 11 acarreos para 33 yardas y dos anotaciones terrestres, en una de las cuales se torció la rodilla.

Ahora el reto para el cuatro veces Pro Bowl será estar al 100 por ciento para el duelo de la ronda divisional en la que sus Bills visitarán a los Denver Broncos, el mejor equipo de la Conferencia Americana.EFE

