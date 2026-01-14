Adoturd lanza su portafolio de eventos deportivos para 2026

La Asociación Dominicana de Turismo Deportivo (Adoturd) presentó su portafolio de eventos para el 2026 en su lanzamiento formal como plataforma de articulación público–privada.

Bajo la propuesta "República Dominicana: Hub del Turismo Deportivo", Adoturd anunció su trabajo en coordinación con la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (Asonahores) para lograr el objetivo de estructurar y promover el turismo deportivo como atracción de inversión y proyección internacional del país.

Yerik Pérez, presidente fundador Adotur destacó las grandes bondades con las que cuenta el país y de las que adolecen otro destinos de la región.

"Nuestra ubicación geográfica, conectividad, clima, e infraestructura turística, además de los esfuerzos que han venido realizando los actores del sector público y privado nos permite hablar de un turismo especializado en el deporte" dijo.

Pérez señaló que la meta es convertir al país en un destino de turismo deportivo como lo es la ciudad de Miami en Estados Unidos o México, en donde los visitantes pueden disfrutar de una gran variedad de eventos deportivos en distintas disciplinas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/14/corales-39b87248-59c35f79.jpg Los acantilados y el viento son parte de los retos que presenta el Corales Golf Course, que será escenario una vez más de otra parada del PGA Tour. (FUENTE EXTERNA)

Calendario 2026

Las atracciones deportivas para turistas y el público dominicano en sentido general, iniciarán los días 3 y 4 de marzo con la celebración en el país de una serie de dos partidos entre la selección nacional criolla que participará en el Clásico Mundial contra los Tigres de Detroit.

Luego del 9 al 15 del mismo mes se celebrará el RD Open - ATP Challenger 175, un evento del circuito profesional norteamericano en el que competirán 80 de los mejores tenistas del mundo.

Un día antes de la culminación de ese torneo internacional, el día 14, el Estadio Olímpico será el escenario de un encuentro entre leyendas de los clubes españoles Real Madrid y Barcelona, entre tanto que el 17 de mayo se realizará el Ironman 8.2 que combina la natación, ciclismo y maratón.

El Corales Puntacana Championship PGA Tour está asignado del 13 al 19 de julio, y una vez más será el evento premium del golf en el país, ya que es la parada del circuito profesional norteamericano que posiciona a Punta Cana como uno de los destinos de golf más importantes del Caribe.

Del 24 al 8 llega el gran evento deportivo del año con la celebración en Santo Domingo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los cuales reunen a 37 países de la región.

Además de torneos de padel, la Liga Dominicana de Béisbol entre otros, el año culminará en diciembre con el Oceanman en la playa de Miches (provincia El Seibo), carrera a nado en aguas abiertas que en 2025 atrajo a 1,250 participantes, de los cuales el 84% fueron extranjeros que venían de 40 países.

Según estadísticas oficiales de la ONU, a nivel global se estima que el 10% del gasto por motivo de turismo corresponde a turismo deportivo. Solamente en España, el año pasado se estima que cerca de 15 millones de visitantes lo hicieron por motivos deportivos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/14/14012026-adoturd-dare-collado-d33335e9.jpg Juan Marichal, leyenda del béisbol dominicano y de las Grandes Ligas, fue objeto de un reconomiento por la grandeza con la que representó el país en los tres equipos de la MLB para los que jugó. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

Asonahores apoya

Mientras que de su lado, Aguie Lendor, Vicepresidenta Ejecutiva de Asonahores señaló la importancia de que la industria del turismo experimente mucho más diversificación que la convierta en más desarrollada y rentable, acorde con los nuevos tiempos.

"El turismo deportivo lo reúne un poco todo: el recreo, las convenciones, la salud. Nosotros entendemos que el turismo que comenzó en el país por sol y playa, que nos hemos posicionado muy bien a nivel mundial, que necesita la diversificación del turismo deportivo", aseguró.

Lendor indicó que de julio a noviembre del año pasado, 242 mil personas vinieron únicamente a practicar un deporte a la República Dominicana, lo que significó aproximadamente el 10 % de quienes visitaron el país ese periodo.

De esos turistas, el 25% vino por golf y el 27% lo hizo por kitesurf, siendo Cabarete, Y Punta Cana los principales destinos.



