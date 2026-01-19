×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Juegos Deportivos Militares
Juegos Deportivos Militares

Llama deportiva 55 Juegos FFAA. y PN. pernoctará en el Ministerio de Deportes

Los Juegos Militares serán inaugurados el próximo viernes 23 de enero en la base aérea de San Isidro

    Expandir imagen
    Llama deportiva 55 Juegos FFAA. y PN. pernoctará en el Ministerio de Deportes
    Los Juegos Deportivos Militares serán inaugurados el próximo viernes 23 de enero en la base aérea de San Isidro. (FUENTE EXTERNA)

    La antorcha de los Juegos Deportivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional llegó este lunes 19 de enero a las instalaciones del Ministerio de Deportes y Recreación para continuar así con el recorrido por diferentes instituciones ligadas a las actividades del músculo y la mente.

    Junto a una cuadrilla de atletas, representantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, encabezaron la comitiva al Miderec.

    Entre ellos estaban los generales de brigada Raúl Esteban Mora Hernández, ERD. presidente de la Confederación deportiva de las FFAA. y la Policía Nacional y Euler E. Sierra Páez, FARD., presidente del comité organizador, así como el contralmirante Juan Candido Peña Ogando, ARD, vicepresidente de la Confederación. 

    El general de brigada Sierra Pérez, entregó al viceministro de Deportes y Recreación, Franklin De la Mota, quien estuvo en representación del titular de la cartera, Kelvin de la Cruz.

    La inauguración será el viernes

    Hasta el próximo viernes 23, a las 3:00 pm., día en que se producirá la apertura del evento,  la antorcha olímpica de los 55 Juegos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pernoctará en el Ministerio de Deportes.

    RELACIONADAS
    • El pasado lunes se inició el recorrido del fuego deportivo cuando el ministro de defensa, el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, entregó la antorcha para el recorrido por las instituciones castrenses, así como por el Comité Olímpico Dominicano y el Ministerio de Deportes, como hoy se produjo.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.