    Un niño de dos años bate dos récord Guinness de billar
    Jude Owens realizó un primer truco, llamado "pool bank shot" con dos años y 302 días y otro llamado "snooker double pot" con dos años y 261 días. (FUENTE EXTERNA)

    Un niño de dos años de Mánchester ha batido dos récord Guinness de billar al realizar dos trucos que nadie había realizado antes a tan temprana edad.

    Jude Owens realizó un primer truco, llamado "pool bank shot" con dos años y 302 días y otro llamado "snooker double pot" con dos años y 261 días, lo que le convierte en la persona de más corta edad en realizar ambos.

    Además, es una de las personas más jóvenes en tener dos récord Guinness.

    "Habilidad" natural

    Su padre, Luke, explicó que el niño empezó a jugar al billar a los dos años y que tiene una "habilidad" natural" para ello. El chaval es aficionado del Manchester United y su ídolo es Bruno Fernandes.

    • "Jude ha conseguido mucho en un periodo tan corto de tiempo. Para mí, que haya conseguido uno, sino dos récords mundiales, es un momento increíble, ¿cómo puedes superar eso", dijo su padre.

    Craig Glenday, editor del Guinness World Records, aseguró que estos récords no entienden de edades y que es muy especial ver a alguien tan joven como Jude desplegar estas "habilidad, entusiasmo y determinación".

    "Nos alegra mucho darle la bienvenida a la familia del Guinness World Records", agregó.

